Teorie șocantă în cazul Colectiv: ”Am tras concluzia că vorbim despre acid cianhidric ca de un gaz de luptă”

Dan Diaconescu a revenit în televiziune. În cadrul celei mai noi ediții, fostul patron OTV a avut-o invitată pe Raisa, personaj controversat care a devenit virală în ultima perioadă pe rețelele de socializare. Cei doi au readus în discuție cauzele morții tinerilor din clubul Colectiv.

OTV s-a întors! Dan Diaconescu și-a reluat activitatea în televiziune și are de gând să revoluționeze jurnalismul din România. Noua emisiune a fostului patron OTV va dura 6 ore și va pute fi urmărită pe Canal 33 și online pe platforma You Tube și pagina de TikTok CANCAN.

Te-ar putea interesa: CANCAN.RO a filmat-o pe celebra Raisa după ce a fost „tăvălită” la Realitatea TV! Un misterios bărbat a întâmpinat-o și… O sticlă de whisky și…pe cameră toată noaptea!

Dan Diaconescu, noi informații despre incendiul din Colectiv

În cea mai nouă ediție a emisiunii lui Dan Diaconescu, Raisa a fost invitată în platou. Cei doi au discutat și dezbătut adevăratele cauze ale morții celor 64 de tineri din clubul Colectiv. Experta a adus în discuție o posibilă mușamalizare în dosarele decedaților din acea noapte.

Rapoartele de expertiză ale pompierilor și ale Serviciului Criminalistic al Poliției Capitalei nu ar fi indicat că o cauză a incendiului ar fi fost artificiile montate în interiorul clubului. Invitata lui Dan Diaconescu susține că nenorocirea din Colectiv s-ar fi produs din cauza prezenței substanței napalm, din cauza căreia focul s-ar fi propulsat cu o viteză atât de mare în incintă, încă o dovadă în plus că focul a fost pus de o ”mână criminală”.

Raisa: ”Am fost la Medicină Legală și am asistat la autopsii. Voiam să știu neapărat cauza morții celor de la Colectiv. În certificatele medico-legale ale primilor 20 de morți din noaptea aia, cauza morții este intoxicare cu acid cianhidric. Deci, dacă aveam un incendiu obișnuit, cauza morții era monoxid de carbon plus alte substanțe care ar fi rezultat din arderea buretelui de pe pereți și ce mai era acolo, vopseaua de pe tavan etc.

Dar atâta timp cât 20 de certificate medico-legale indică cauza decesului este intoxicație cianhidric fără nicio altă substanță și concentrația de acid ciarhidric care s-a găsit în cadavrele respective – era o concentrație foarte mare în corp, atunci nu ne punem niște întrebări?”

Dan Diaconescu: Și ce spuneți? Că ulterior ar fi stropit pereți cu acid cianhidric?

Raisa: Nu, aceasta a fost teoria ulterioară, cum că ar fi luat foc artificiile și că s-ar fi dezvoltat incendiu pentru că și pereții au fost stropiți cu nu știu ce substanță, dar să știți că acea concentrație de acid cianhidric găsită în corpul celor decedați este atât de mare încât, chiar am vorbit cu un fizician și mi-a zis că ar fi trebuit să ardă vreo trei tone de burete din ăla și nici atunci nu ieșea concentrația asta în corpul lor. Atunci am tras concluzia că vorbim despre acid cianhidric ca de un gaz de luptă, adică cel aflat în gestiunea unei anumite unități speciale. Aveau câteva unități speciale ale Jandarmeriei atunci.

Mi-i s-a părut foarte ciuda că atât raportul de expertiză al Pompierilor, care este esențial într-un incendiu, cât și mărturiile acestor oameni care au văzut ce s-a întâmplat, nici raportul de expertiză al Serviciului Criminalistic al Poliției Capitalei nu au fost acceptate în dosarul cauzei care a mers în instanță în dosarul Colectiv. Unde ați mai auzit?! Familiile decedaților nu au știut nici ei, nu au avut acces la dosarul de cercetare penală. S-au trezit cu asta în instanță.

Te-ar putea interesa: Cum a reacționat Vica Blochina când l-a găsit pe Marian Clită la cerșit? Bărbatul a povestit episodul în emisiunea lui Dan Diaconescu