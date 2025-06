Decor cu bun-gust şi buget mic: trucurile de design care fac diferența

O amenajare de bun-gust, care te inspiră şi îţi dă o stare de bine, nu e rezervată doar celor ce cheltuie sume imense de bani sau celor ce lucrează în domeniul design-ului de interioare. Dimpotrivă, oricine se poate bucura de o casă frumos amenajata, chiar şi fără să cheltuie o groază de bani. Bineînţeles, vor fi necesare câteva trucuri smart şi un strop de creativitate.

Iată câteva sugestii simple care îţi asigură un decor de bun-gust cu un buget mic:

Arta DIY

Arta nu trebuie să fie scumpă sau celebra ca să fie frumoasă. De fapt, frumuseţea artei sta de multe ori în semnificaţia ei pentru cel ce o priveşte, aşa că de ce să nu-ţi creezi propriile piese de artă? Dacă îţi doreşti o modalitate simplă şi accesibile pentru a-ţi decora casă, arta DIY poate fi soluţia.

Ce înseamnă arta DIY? Acest termen se referă la piese de artă sau decoraţiuni Do It Yourself, mai exact piese pe care le vei crea chiar tu, pe cont propriu. Nu trebuie să ai un talent deosebit la arte plastice pentru a crea lucruri frumoase. Poţi să începi cu picturi sau desene simple, iar dacă n-ai mai pictat ori desenat niciodată, tutorialele online îţi vor fi de folos. De asemenea, mai poţi folosi fotografii făcute de tine, dar şi proiecte DIY precum crearea de vaze ori covoare.

Arta DIY nu este doar accesibilă şi uşor de personalizat, ci este şi o metodă de a te relaxa şi de a-ţi antrena abilităţile creative. Proiectele DIY se pot transforma într-un hobby frumos, pe care să-l practici în intimitatea casei tale, fără să cheltui sume imense de bani.

Vopsea lavabila

Amenajarea unei case nu trebuie să te chinuie şi să te stoarcă de bani. De aceea, există soluţii simple şi accesibile pe care le poţi implementa în amenajare astfel încât să faci lucrurile mai uşoare. Folosirea vopselei lavabile reprezintă o astfel de soluţie, mai ales dacă nu vrei să îţi baţi capul prea tare cu finisajele. Vopseaua lavabilă are un preţ prietenos, se găseşte uşor în magazine de bricolaj, hypermarket-uri sau online şi se poate aplica chiar şi de către amatori. În plus, găseşti nenumărate culori frumoase din care să alegi, asta dacă nu vrei să mergi pe varianta clasică de alb. Rezultatul final va fi unul de bun-gust, mai ales dacă mergi pe culori uni, neutre.

Mobila la set

Vrei să economiseşti bani când ajungi la mobiliarea casei? O variantă minunată de a face acest lucru, fără să neglijezi aspectul estetic, ţi-o oferă mobilierul la set. Ce înseamnă mobilier pentru living, dormitor sau baie la set? Înseamnă că vei cumpăra împreună toate piesele de care ai nevoie pentru o cameră, cu minim de efort. Seturile de mobilier sunt create în aşa fel încât să meargă de minune împreună şi găseşti modele pentru toate preferinţele şi stilurile de amenajare.

Spre exemplu, un set de mobilă de living oferă piesele esenţiale pentru o astfel de încăpere. De obicei, într-un set de mobilă pentru living vei primi corpuri de depozitare diverse, de la rafturi şi până la dulapuri suspendate, comodă TV, iar unele variante includ şi măsuţa de cafea. De asemenea, există şi seturi de mobilă pentru living cu canapeaua extensibilă şi fotolii sau cu două canapele de dimensiuni mici/medii.

Dacă-ţi doreşti un decor de bun-gust, indiferent de tipul de locuinţă, atunci da o şansă trucurilor de mai sus. Începe prin a alege vopseaua lavabilă, în nuanţe cât mai simple şi neutre. Mai apoi, încearcă să pui în aplicare câteva proiecte DIY care-ţi trezesc interesul. Acestea au avantajul de a fi uşor de implementat, unde mai pui că majoritatea se pretează pentru un buget mic.

Când vine vorba de mobilier, ia-n calcul achiziţionarea unor seturi. Acestea au preţuri prietenoase şi te pot ajuta să amenajezi camerele uşor şi cu bun-gust.