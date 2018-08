Dedesubturile nunții cu repetiție între prezentatorul Tv & actuala soție… Ținuta miresei a provocat un scandal monstruos!

Au împlinit șapte ani de căsnicie cu bune și cu rele. Rele pentru că hoții le-au spart vila și i-au lăsat fără verighete și alte bunuri în valoare de peste 7.000 de euro. Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu Ionescu și-au reînnoit jurămintele în fața altarului, acolo unde le-au fost sfințite și noile verighete din aur alb, roz, și cu multe diamante. Un eveniment care ar fi trebuit să fie unul frumos, s-a transformat, însă, într-unul dezastruos! (Console si accesorii gaming)

Tinuta aleasa de Cristina Șișcanu în ziua „recăsătoriei” a stârnit un adevărat război al comentariilor. Sute de mesaje au curs pe pagina ei de socializare în care a fost jignită și umilită. Cristina si Mădălin le-au și răspuns celor care i-au judecat aspru.

Hai las-o ***, măcar chiloți să fi avut pe ea”/ ”Cred că asta și-a dorit! Știe că e penibilă într-o astfel de rochie, dar își dorea atât de mult să se discute încă două sătpămâni pe această temă, încât ar fi ieșit și în fundul gol”/ ”Penibilă rochie! Nu cred că am văzut ceva mai urât! O femeie ce știe că e frumoasă nu apelează la teribilism. O femeie deșteaptă nu vrea să școheze ca să fie băgată în seamă! Nici ca pijama nu e frumoasă”… iar comentariile de acest gen au curs gârlă. Evident că au fost și aprecieri la adresa rochiei, dar acestea au trecut aproape nevăzute în fața valului de reproșuri. (Super oferte la accesorii gaming) Iată câteva dintre mesajele pline de venin pe care le-a ”încasat” după acest eveniment: ”iar comentariile de acest gen au curs gârlă. Evident că au fost și aprecieri la adresa rochiei, dar acestea au trecut aproape nevăzute în fața valului de reproșuri.

Dezamăgită de ce a citit, Cristina le-a răspuns şi ea celor care au criticat-o, dezamăgită

„Am sufletul plin de tristețe. Românii sunt un popor atât de trist.E foarte târziu. Copilul meu cel mic doarme lângă mine și mă uit la ea și mă cuprinde neliniștea. Cum va crește într-o societate plină de atâta ură? Ce i se poate întâmplă unui om că să ajungă să jignească cu o ușurință greu de descris, doar așa stând pe canapea și butonând pe telefon? De ce să execuți un suflet fără milă? Un suflet pe care nici nu l-ai cunoscut vreodată. Da, așa m-am îmbrăcat, consiliată fiind de specialiști în domeniu. Și mi-a plăcut! Nu este o rochie! Este o ținută alcătuită din bluză și pantaloni. Cum să «urli» că se văd părțile intime când nu există așa ceva? Nici dacă aș fi ridicat bluza nu s-ar fi văzut vreo parte intimă! Cum să arunci cu noroi într-un om în ziua în care trăiește un eveniment fericit?! Și vorbim despre educație și pioșenie? Really? Atât de trist…„, a notat Cristina.

Contrariat de ceea ce i s-a întâmplat soției sale, Mădălin Ionescu a transmis, de asemenea, un mesaj fanilor răutăcioși:

”Celor care au insultat !… Doar lor … Mi se pare inimaginabil ca in loc sa ne felicitați și sa va bucurați alături de noi , v-ati întrecut in jigniri ! Pentru o ținuta ? Ținuta a fost aleasa de un stilist de excepție , care a respectat inclusiv rigorile momentului . Cristina nu a purtat o rochie , ci o bluza și pantaloni ! Prin pantaloni nu se vedea nimic ! Nici dacă ar fi ridicat bluza, nu s-ar fi văzut nimic ! In afara de iluzia optica care v-a asmuțit in asemenea hal, trădând-va caracterele precare ( încă o data … ma refer strict la cei care au insultat ) , nu a existat nimic scandalos ! Parintele care a oficiat slujba ar fi fost primul care ar fi avut ceva de obiectat, dacă era cazul . E un om mult prea sincer pentru a se feri sa spună adevarul ! El, însă, nu a spus nimic ! V-ați găsit voi … creștinii perfecti ! Atât de rai … trist!”, a scris pe Facebook Mădălin Ionescu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)