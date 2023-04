Deea şi Dinu Maxer, acuzaţi că şi-au înscenat divorţul pentru bani: „Vor anunţa că s-au răzgândit”

Știrea despre divorțul dintre Dinu Maxer (49 de ani) și soția sa Deea (33 de ani) a ținut prima pagină a presei românești, în ultimele zile. Cei doi au hotărât să pună punct mariajului lor după 18 ani. Fanii celor doi nu au primit deloc bine vestea și chiar cred că totul este doar o strategie de marketing.

Povestea de iubire dintre Dinu Maxer și Deea, se pare că, a ajuns la final. Cei doi au anunțat oficial că divorțează, iar vestea a stârnit un val de reacții în media românească. Fanii celor doi au fost de-a dreptul uluiți, mulți dintre ei crezând chiar că totul este o strategie de marketing prin care Dinu și Deaa încearcă să-și facă reclamă.

„Asta-i o chestie de Market! Așa se întâmplă cu artiștii? Când vor puțină atenție din partea tabloidelor bagă scuza unei neînțelegeri sau a unui divorț. Țin să cred că asta ar fi doar o strategie de Marketing și Publicitate/ Minciuni! Mai ies și ei din anonimat în felul acesta/ După ceva timp, vor anunța că s-au răzgândit și au rămas împreună/ E o modă la vedete, divorț și hop apare o domnișoară cu buze mari și implanturi, apoi un bebeluș și declară că e fericit”, sunt câteva dintre mesajele postate de fanii celor doi pe rețelele de socializare.

Dinu Maxer a dezvăluit motivele divorțului de soția sa. „Iubirea noastră a început să scârțâie”

Dinu Maxer a dorit să facă lumina în cazul divorțului de soția lui, Deea. El a dezvăluit cu sinceritate că mariajul lor a intrat în impas, încă de anul trecut, dar amândoi au sperat ca lucrurile să revină la normal. Din păcate situația nu s-a îmbunătățit, din contră, amândoi și-au dat seama că iubirea lor nu va mai fi niciodată așa cum a fost.

„Am tot sperat că ne vom împăca, până în ultimul moment. Am tras mai mult. Tot ea a fost prima care și-a dat verigheta jos de pe deget și, care, în ultima perioadă, nu mai posta poze cu mine, pentru că nu mai simțea (…) La noi nu știu dacă a ținut 17 jumate, dar 15 sigur.

Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maisa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea, a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică(…) Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva.

Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele… Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu (…) Noi vom rămâne împreună toată viață, noi rămâne părinții acelorași copii pentru care avem tutelă comună.

Autoritatea Tutelară când a venit la noi și a văzut că am cumpărat apartamente în aceeași scară, când au văzut înțelegerea dintre noi, au zis ok, Andreas a vrut la tată, fata la mamă. Ei au văzut lucrul ăsta ca pe unul benefic”, a declarat Dinu Maxer în cadrul unei emisiuni TV.

