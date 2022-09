Delia, agasată de fani: „Unii oameni nu știu să primească un nu”

Delia a avut o reacție neașteptată în mediul online, după ce mai mulți fani au insistat să facă poze cu aceasta la finalul spectacolelor din această vară. Artista a dezvăluit care sunt motivele pentru care a ajuns să facă o schimbare în viața sa.

Delia Matache este o cântăreață care a reușit să atragă simpatia multor persoane de-a lungul timpului, tocmai de aceea se bucură de un succes atât de mare. Ca orice artist cunoscut, aceasta se confruntă cu mici probleme uneori, mai ales când vine vorba de interacțiunea cu fanii săi.

VEZI ȘI: EXCLUSIV. REACȚIA DELIEI MATACHE, DUPĂ TRAGEDIA DIN DOLOMIȚI, UNDE 6 PERSOANE AU MURIT, IAR ALTE 8 AU FOST RĂNITE

Delia Matache, supărată pe fanii care o agasează la concerte

Jurata de la „iUmor” a trecut prin multe experiențe de-a lungul timpului, ceea ce a făcut-o să ia atitudine în anumite privințe. După ce a fost agasată de mai mulți fani la concerte, simțindu-se obligată să le satisfacă nevoile tuturor, artista a decis să pună piciorul în prag și să refuze categoric să se fotografieze cu unele persoane.

CITEȘTE ȘI: DELIA CONTINUĂ ÎNȚEPĂTURILE LA ADRESA SOȚULUI! CUM L-A FĂCUT DE RÂS DIN NOU PE PARTENERUL EI

Într-o serie de InstaStory-uri, Delia a încercat să le explice urmăritorilor săi care este motivul pentru care de acum înainte va refuza să mai facă poze cu cei care vor veni la concertele sale dacă simte asta. Aceasta susține că i-a fost foarte greu să refuze o astfel de interacțiune, dar comportamentul oamenilor a făcut-o să ajungă la această decizie benefică pentru echilibrul său mental.

„Ieri am zis primul ‘NU’ la ‘Hei, vreau să facem o poză’. Am reușit. Hai Doamne ajută! A fost ciudat pentru că oamenii nu știu să primească un ‘nu’. Învățăm. Am o problemă mare cu acest ‘Nu’ pe care nu pot să-l scot pe gură. Stau ca bleaga având senzația că ăsta e scopul existenței mele, să mulțumesc eu tot ce respiră. De azi nu mai trecem peste suflețelul meu. Nu vrea el, nu facem. Nu e ‘NU’, nu e ‘Hai mă’”, a scris Delia pe Instagram.