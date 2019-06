Delia, concert cu totul la vedere! Imagini +18 pentru cei din primul rând

Delia a susținut un concert senzațional la Baia Mare, iar fanii din primele rânduri nu au avut motive pentru a regreta apropierea de vedeta sexy. Iar dansatoarele Deliei nu s-au lăsat mai prejos, evident, debordând de energie și arătând mai mult decât provocator. Delia a reușit, încă o dată, să își țină spectatorii ”în priză” și să bifeze o altă prestație artistică de excepție.

Delia se menține într-o formă maximă, este una dintre cele mai iubite vedete ale României și se bucură din plin de această perioadă. După concertul de la Baia Mare, Delia a scris pe pagina sa de Facebook că s-a ales cu… o mie de amintiri frumoase. Totodată, Delia a anunțat că pe 3 noimebrie va avea loc, la Cluj, ”cel mai tare show”.

”O MIE! O mie de amintiri frumoase! Cu asta ne-am ales dupa show-ul #Acadelia de la Baia Mare! Vă mulțumim… înmiit. ? În rest… rămâne cum am stabilit: pe 3 noiembrie ne vedem cu tot Cluju’ la cel mai mare show Acadelia din țară. Loooove! ?”, a scris Delia pe pagina ei de socializare.

”Mi-au lipsit multe lucruri”

Delia se consideră un ”soldățel” care este altfel față de generația actuală, și asta tocmai pentru că a avut un altfel de trecut.

”Copilăria mea a fost diferită față de generația noastră, normal, dar asta se întâmplă cu orice generație, tot timpul vor fi diferențe. Acesta e scopul evoluției și așa trebuie să fie. Eu am trăit într-o perioadă mai puțin sensibilă față de cum este acum, în care părinții nu erau atât de sensibiloși și atenți, cu manuale de creștere a copilului și cu Internetul sub nas, în care informațiile erau rare și puține, în care îți altoiai copilul pentru că așa știai că se face… Și iată că am crescut și sunt bine. (…) Cred că sunt mai soldățel decât cei din generația aceasta pentru că am avut un trecut care m-a forțat să fiu așa. În mod sigur mi-au lipsit multe lucruri, nu avea cum să fie totul perfect în perioada respectivă, puțin din comunism și după comunism, după Revoluție, cred că în fiecare an îmi lipsea câte ceva”, a mărturisit Delia.