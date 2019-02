Delia Matache a făcut anunțul astăzi, după 7 ani de căsnicie: „Niciunul dintre noi nu își mai dorește asta”

Cunoscută și îndrăgită pentru stilul său nonconformist, Delia nu se dezminte nici la capitolul ”iubire”. Vedeta a luat pe toată lumea prin surprindere și a mărturisit că nu se consideră o persoană romantică,. Totuși, declarația ”dură” a fost oarecum îndulcită. Delia a recunoscută și că a făcut lucruri nebunești din dragoste.

”Niciunul dintre noi nu e și nu își dorește să fie romantic, niciunuia nu îi place ideea. Nu există să fii romantic, e un scenariu!”, a povestit Delia despre relația cu soțul său.

Cu toate acestea, jurata iUmor are modul său de a-și arăta sentimentele, iar în unele cazuri a presupus decizii nebunești și multe ore de condus din partea ei.

”Conduceam foarte mult, abia așteptam să mă întorc acasă după concert și nu mai rămâneam în orașul respectiv. Era în perioada în care plecam singură, conduceam eu și mă întorceam imediat după concert din Chișinău, Timișoara, adică distanțe mari”, își amintește artista.

Delia a avut parte de surprize una după alta în cadrul concertului “Dulce aniversare” de la Berăria H

Delia și-a sărbătorit ziua de naștere, pe 7 februarie, într-un club din București alături de prieteni dragi și oameni apropiați. A doua zi, a avut parte de surprize una după alta în cadrul concertului “Dulce aniversare” de la Berăria H.

Pe scenă au urcat pe rând Carla’s Dreams, The Motans, Nick (ex N&D), Macanache și UDDI și au cântat împreună hiturile pe care le-au interpretat de-a lungul vremii precum “Cum ne noi”, “Weekend”, “Ipotecat”, “Vino la mine”, spre surpriza și bucuria Deliei care nu știa absolut nimic. Toți i-au adus Deliei acadele și flori, ea i-a îmbrățișat și le-a mulțumit în mai multe postări pe social media.

Sora Deliei, însărcinată în 8 luni, a ținut să fie pe scenă la acest eveniment special și să fie alături de ea. Ele au cântat împreună piesa “Cine m-a făcut om mare”.

Întreaga echipă a complotat pentru ca acest concert să fie unul special, un cadou frumos pentru artistă.

În această perioadă, Delia se pregătește de primul turneu național „Acadelia” care va putea fi experimentat în primăvara acestui an. După succesul pe care l-a avut în București și în Londra cu acest spectacol, Delia se pregătește să îndulcească și locuitorii altor orașe ale României. Cele trei zile ale show-ului „Acadelia” au fost sold out și nu mai puțin de 12.000 de oameni au fost prezenți la Sala Palatului pentru a vedea un spectacol complex.

