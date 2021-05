Denis Ștefan va devenit tată de fată pentru a doua oră! Viitoare mămică a dezvăluit sexul bebelușului

Denis Ștefan și Cristina sunt împreună din anul 2012 și au o fetiță, căreia îi dedică tot timpul. Anul acesta familia celor trei se va mări cu încă un membru, iar cea mică își va cunoaște în curând surioara.

După anunțul că este din nou însărcinată, Cristina a venit cu o nouă veste mare. Aceasta a anunțat sexul bebelușului și se pare că familia Ștefan va primi în sânul ei încă o fetiță. Cei doi părinți sunt extrem de fericiți și așteptă cu nerăbdare momentul în care își vor strânge bebelușul în brațe.

„Mămică de fetiță”, a scris Cristina pe Instagram, în dreptul unei imagini cu ea în care își lasă burtica de gravidă la vedere. (CITEȘTE ȘI: CRISTINA, SOȚIA ACTORULUI DE TELENOVELE DENIS ȘTEFAN, ESTE ÎNSĂRCINATĂ!)

View this post on Instagram A post shared by ???????? ????????‍?‍??? (@cristina.stefan.oficial)

Cristina Ștefan, primele declarații despre sarcină

Cristina este la a doua sarcină iar acum emoțiile sunt mai mici decât prima dată. Viitoare mămică face multă mișcare și este atentă la alimentația pe care o are. Partenera lui Denis Ștefan a declarat că de această dată burtica s-a făcut vizibilă mult mai repede ca la prima sarcină, însă nu își face probleme în cea ce privește silueta. (VEZI ȘI: ACTORUL DENIS ȘTEFAN, MESAJ PENTRU CÂRCOTAȘI DUPĂ CE A FOST DIAGNOSTICAT POZITIV CU COVID-19: ”AM PUS ȘI BULETINUL DE ANALIZE”)

„Sunt foarte activă, dansez, silueta mea este una foarte ok, nu mă gândesc prea tare cum va fi pe parcurs, stilul de viață e același, cu alimentația sunt un pic mai atentă. Am mai multă grijă acum pentru bebe. În rest, ne comportăm normal. Față de prima sarcină burtica s-a văzut mult mai repede, este mult mai mare și nu mai aveam cum să ascund lucrul acesta. Acum am simțit că este momentul pentru că știu că totul este în ordine. Sunt foarte mândră și o să arăt asta în toate postările mele”, a declarat Cristina Ștefan

Sursa foto: Instagram