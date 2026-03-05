Dermatita atopică: sfaturile medicului Mihail Pautov pentru a preveni erupțiile și a ține boala sub control

Dermatita atopică este o afecțiune tot mai frecventă, care poate afecta atât copiii, cât și adulții. Pielea uscată, roșeața și mâncărimea intensă sunt doar câteva dintre simptomele care pot apărea în timpul episoadelor de acutizare. Deși nu există un tratament care să vindece complet boala, simptomele pot fi ținute sub control printr-o îngrijire corectă a pielii și prin evitarea factorilor declanșatori. Medicul Dr. Mihail Pautov explică ce măsuri simple pot ajuta la prevenirea erupțiilor.

Ce este dermatita atopică

Dermatita atopică este o boală inflamatorie cronică a pielii, cunoscută și sub numele de eczema atopică. Este caracterizată prin piele foarte uscată, roșeață, mâncărime intensă și apariția unor pete sau plăci iritate pe piele. Afecțiunea apare frecvent la copii, dar poate continua și la adulți.

Dermatita atopică face parte din grupul bolilor alergice și este strâns legată de predispoziția genetică. Persoanele care suferă de această afecțiune pot avea sau pot dezvolta și alte probleme alergice, cum ar fi astmul sau rinita alergică.

Boala evoluează, de obicei, în episoade: perioade în care simptomele sunt intense, urmate de perioade în care pielea se calmează.

Simptomele dermatitei atopice

Cele mai frecvente simptome includ mâncărime intensă a pielii, pete roșii sau inflamate, piele foarte uscată și descuamată, fisuri sau cruste și îngroșarea pielii în zonele afectate. Uneori pot apărea bășici mici care pot elimina lichid.

La copii mici, leziunile apar de obicei pe obraji, scalp, brațe și picioare. La adulți, dermatita atopică este mai frecvent întâlnită pe gât, în zona coatelor, în spatele genunchilor sau pe mâini.

De ce apare dermatita atopică

Dermatita atopică apare dintr-o combinație de factori. Printre aceștia se numără predispoziția genetică, un sistem imunitar hiperactiv și o barieră cutanată afectată, ceea ce face ca pielea să piardă mai ușor apă.

În același timp, există o serie de factori care pot declanșa sau agrava simptomele, cum ar fi stresul, vremea rece sau foarte uscată, transpirația excesivă, detergenții sau produsele cosmetice agresive, praful și acarienii sau anumite alimente la unele persoane.

Ce spune medicul Mihail Pautov despre prevenție

Medicul Mihail Pautov atrage atenția că prevenția joacă un rol esențial în controlul dermatitei atopice și că există câteva lucruri simple care pot ajuta persoanele afectate să țină boala sub control.

„Ca prevenție vreau să vorbim despre lucrurile pe care putem să le facem pentru a trăi cu dermatita atopică. În primul rând, e important să eviți iritanții, adică să folosești produse de îngrijire fără parfum și fără coloranți, spre exemplu. Să speli hainele cu detergent ușor, fără balsam de rufe, fără parfumuri și fără înălbitor. În al doilea rând, e important să-ți menții pielea hidratată. Cum am zis, este bine să aplici emolient regulat, de două ori pe zi, este bine să ai un humidificator în casă. În al treilea rând, în prevenția acutizării dermatitei acute, e important să identifici și să eviți alergenii, fie că sunt alimentari, fie că sunt din mediu. E bine din nou să eviți părul de animale, fie că vorbim despre pisică sau câine și, în general, dacă știi că acel copil sau tu ești alergic la ceva, e bine să eviți acei alergeni. Și nu în ultimul rând, este important să gestionezi stresul, pentru că stresul poate agrava simptomele.”

Cum prevenim erupțiile de dermatită atopică

Erupțiile pot apărea periodic, însă pot fi prevenite sau reduse dacă pielea este îngrijită corect și sunt evitați factorii declanșatori.

Hidratarea constantă a pielii

Aplicarea zilnică a cremelor emoliente este una dintre cele mai importante măsuri de prevenție. Pielea persoanelor cu dermatită atopică pierde apă mai ușor, iar hidratarea ajută la refacerea barierei naturale a pielii. Specialiștii recomandă aplicarea emolientelor de cel puțin două ori pe zi.

Dușuri scurte și apă călduță

Apa foarte fierbinte poate usca pielea și poate agrava simptomele. De aceea, este recomandat ca dușurile să fie scurte, de aproximativ 5–10 minute, folosind apă călduță. După baie, pielea trebuie tamponată ușor cu prosopul și hidratată imediat.

Produse de igienă blânde

Gelurile de duș sau săpunurile fără parfum și fără substanțe iritante sunt mai potrivite pentru persoanele cu dermatită atopică. Produsele dermatologice dedicate pielii sensibile pot reduce riscul apariției iritațiilor.

Evitarea factorilor declanșatori

Praful, acarienii, transpirația excesivă, detergenții agresivi, parfumurile sau temperaturile extreme pot declanșa erupții. Identificarea acestor factori și evitarea lor poate reduce frecvența episoadelor.

Hainele potrivite pentru pielea sensibilă

Hainele din bumbac sunt cele mai recomandate pentru persoanele cu dermatită atopică, deoarece permit pielii să respire. Materialele sintetice sau lâna pot irita pielea și pot accentua mâncărimea.

Umiditatea aerului din locuință

Aerul foarte uscat poate agrava simptomele dermatitei atopice. În sezonul rece, folosirea unui umidificator poate ajuta la menținerea unui nivel optim de umiditate în locuință.

Gestionarea stresului

Stresul emoțional poate declanșa sau agrava episoadele de dermatită atopică. Somnul suficient, mișcarea moderată și tehnicile de relaxare pot contribui la menținerea echilibrului organismului.

Ce trebuie să știe persoanele cu dermatită atopică

Deși dermatita atopică este o afecțiune cronică, simptomele pot fi controlate printr-o îngrijire constantă a pielii și prin evitarea factorilor care declanșează inflamația. O rutină zilnică de hidratare, folosirea produselor potrivite pentru pielea sensibilă și identificarea alergenilor pot reduce semnificativ frecvența și intensitatea episoadelor de boală. În plus, consultul dermatologic rămâne esențial pentru stabilirea tratamentului potrivit în funcție de severitatea simptomelor.

