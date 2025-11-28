Acasă » Știri » Dermatologii trag un semnal de alarmă: industria frumuseții a luat-o razna – măști faciale pentru copii de 4 ani!

Dermatologii trag un semnal de alarmă: industria frumuseții a luat-o razna – măști faciale pentru copii de 4 ani!

De: Irina Vlad 28/11/2025 | 23:09
Dermatologii trag un semnal de alarmă: industria frumuseții a luat-o razna – măști faciale pentru copii de 4 ani!
sursă foto / Profimedia

Un nou val de produse cosmetice pentru copii – de la adolescenți la preșcolari – aprinde spiritele în lumea dermatologilor, scrie The Guardian. Noile game de skincare pentru „Generația Alpha” sunt catalogate drept „inutile, riscante și, sincer vorbind, distopice”.

Industria beauty, tot mai obsedată de cei mici: de la Sephora Kids la măști cu unicorn pentru preșcolari. Fenomenul „Sephora kids” continuă să explodeze: copii de 7, 8 sau 9 ani postează online filmulețe în care testează creme, seruri și măști de la branduri scumpe precum Drunk Elephant sau Sol de Janeiro

. În această isterie generală intră acum și actrița Shay Mitchell, care a lansat o mască hidratantă pentru copii de 4 ani, inspirată – spune ea – de fiicele sale. Brandul ei, Rini, se prezintă ca locul „unde skincare-ul întâlnește joaca” și promite ritualuri blânde care să „creeze obiceiuri sănătoase”. Toate astea sună drăguț – până când intervin specialiștii.

Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Ridicol și periculos.” Dermatologii demontează trendul

Medicii nu se feresc să critice acest trend în termeni duri. „Este ridicol. Total inutil, riscant și cu zero beneficii,” spune Dr. Emma Wedgeworth, care este dermatolog în Londra.

„Pielea copiilor este mult mai sensibilă, iar expunerea la ingrediente inutile poate provoca iritații și alergii mai târziu.”

Ea avertizează și asupra altui efect: „Copiii mici sunt în mod natural lipsiți de complexe. Nu e de dorit să le cauzăm anxietăți legate de aspectul fizic la o vârstă la care ar trebui să se joace, nu să-și analizeze porii.”

În plus, multe dintre aceste game sunt, după spune dermatologul, „100% marketing, nu știință”: produse parfumate, măști colorate, formule fancy – dar fără beneficii reale pentru pielea foarte tânără.

O altă specialistă în domeniu, dr. dermatolog Amy Perkins, scrie pe Instagram că brandurile care promovează măști „blânde” pentru copiii de 4 ani fac parte dintr-o „distopie glossy”:„Industria cosmetică își extinde tentaculele de la adolescenți… la preșcolari. E înfiorător.”

Cum arată „skincare-ul pentru copii” în 2025

• Rini – măști tip sheet cu animale, pentru 4+ ani, 11 lire setul, 100% bumbac și vitamina E.
• Ever-eden – primul brand creat de dermatologi pediatri pentru copiii sub 14 ani; kituri pentru copii de 3–8 ani, cu SPF 20 și ingrediente vegane, poate ajunge până la 92 de dolari setul.
• Superdrug POP – gamă pentru 13–28 ani, creată împreună cu tinerii consumatori, cu un ten în dezvoltare.

Medicii insistă: la vârste mici, skincare înseamnă… strictul necesar

Specialiștii sunt categorici. Aceștia recomandă:
• spălare blândă
• hidratare dacă pielea e uscată
• protecție solară
• fără parfumuri, măști, ritualuri de 8 pași sau produse pentru adulți, în miniaturiză.

Dermatologii avertizează că transformarea skincare-ului într-o joacă drăguță – cu ambalaje pastelate, animale, sclipici – maschează o problemă reală: o industrie care vânează clienți cu vârste tot mai mici, iar părinții, presați de social media, cedează. Concluzia dermatologilor? „Skincare-ul pentru copii nu trebuie să fie cool, instagramabil sau viral. Trebuie să fie sigur, simplu și cât mai rar.”

Tags:
Iți recomandăm
Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: ”Mi-am bătut joc de corpul meu!”
Știri
Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: ”Mi-am bătut joc de corpul meu!”
Bucurie mare în showbiz! Și-a cerut iubita în căsătorie, după ce și-a ascuns relația timp de 2 ani
Știri
Bucurie mare în showbiz! Și-a cerut iubita în căsătorie, după ce și-a ascuns relația timp de 2 ani
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
Mediafax
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de...
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak, fostul consilier de încredere al lui Zelenski
Adevarul
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak,...
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de...
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea la o mănăstire doar dacă nu intră pe rețelele de socializare
Mediafax
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Salvamontiștii vă cer ajutorul ca să-l găsească pe George, pierdut de o săptămână în Bucegi
Digi 24
Salvamontiștii vă cer ajutorul ca să-l găsească pe George, pierdut de o săptămână în Bucegi
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
Digi24
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: ”Mi-am bătut joc de corpul ...
Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: ”Mi-am bătut joc de corpul meu!”
TOP G a fost surprins la mall! Frații Tate au creat isterie
TOP G a fost surprins la mall! Frații Tate au creat isterie
Il Luce le dă clasă tinerilor! Mircea Lucescu a luat decizia
Il Luce le dă clasă tinerilor! Mircea Lucescu a luat decizia
Vedetele din România reacționează la imaginile generate cu AI! Cătălin Măruță: „Trebuie ...
Vedetele din România reacționează la imaginile generate cu AI! Cătălin Măruță: „Trebuie să plătești pentru asta”
Proces neașteptat! MGK a cerut daune de 100.000 de euro de la Pro TV
Proces neașteptat! MGK a cerut daune de 100.000 de euro de la Pro TV
Iulia Albu, reacție după ce și-a văzut fostul cu altcineva! Crede că are un plan spectaculos
Iulia Albu, reacție după ce și-a văzut fostul cu altcineva! Crede că are un plan spectaculos
Vezi toate știrile
×