Dermatologii trag un semnal de alarmă: industria frumuseții a luat-o razna – măști faciale pentru copii de 4 ani!

Un nou val de produse cosmetice pentru copii – de la adolescenți la preșcolari – aprinde spiritele în lumea dermatologilor, scrie The Guardian. Noile game de skincare pentru „Generația Alpha” sunt catalogate drept „inutile, riscante și, sincer vorbind, distopice”.

Industria beauty, tot mai obsedată de cei mici: de la Sephora Kids la măști cu unicorn pentru preșcolari. Fenomenul „Sephora kids” continuă să explodeze: copii de 7, 8 sau 9 ani postează online filmulețe în care testează creme, seruri și măști de la branduri scumpe precum Drunk Elephant sau Sol de Janeiro

. În această isterie generală intră acum și actrița Shay Mitchell, care a lansat o mască hidratantă pentru copii de 4 ani, inspirată – spune ea – de fiicele sale. Brandul ei, Rini, se prezintă ca locul „unde skincare-ul întâlnește joaca” și promite ritualuri blânde care să „creeze obiceiuri sănătoase”. Toate astea sună drăguț – până când intervin specialiștii.

„Ridicol și periculos.” Dermatologii demontează trendul

Medicii nu se feresc să critice acest trend în termeni duri. „Este ridicol. Total inutil, riscant și cu zero beneficii,” spune Dr. Emma Wedgeworth, care este dermatolog în Londra.

„Pielea copiilor este mult mai sensibilă, iar expunerea la ingrediente inutile poate provoca iritații și alergii mai târziu.”

Ea avertizează și asupra altui efect: „Copiii mici sunt în mod natural lipsiți de complexe. Nu e de dorit să le cauzăm anxietăți legate de aspectul fizic la o vârstă la care ar trebui să se joace, nu să-și analizeze porii.”

În plus, multe dintre aceste game sunt, după spune dermatologul, „100% marketing, nu știință”: produse parfumate, măști colorate, formule fancy – dar fără beneficii reale pentru pielea foarte tânără.

O altă specialistă în domeniu, dr. dermatolog Amy Perkins, scrie pe Instagram că brandurile care promovează măști „blânde” pentru copiii de 4 ani fac parte dintr-o „distopie glossy”:„Industria cosmetică își extinde tentaculele de la adolescenți… la preșcolari. E înfiorător.”

Cum arată „skincare-ul pentru copii” în 2025

• Rini – măști tip sheet cu animale, pentru 4+ ani, 11 lire setul, 100% bumbac și vitamina E.

• Ever-eden – primul brand creat de dermatologi pediatri pentru copiii sub 14 ani; kituri pentru copii de 3–8 ani, cu SPF 20 și ingrediente vegane, poate ajunge până la 92 de dolari setul.

• Superdrug POP – gamă pentru 13–28 ani, creată împreună cu tinerii consumatori, cu un ten în dezvoltare.

Medicii insistă: la vârste mici, skincare înseamnă… strictul necesar

Specialiștii sunt categorici. Aceștia recomandă:

• spălare blândă

• hidratare dacă pielea e uscată

• protecție solară

• fără parfumuri, măști, ritualuri de 8 pași sau produse pentru adulți, în miniaturiză.

Dermatologii avertizează că transformarea skincare-ului într-o joacă drăguță – cu ambalaje pastelate, animale, sclipici – maschează o problemă reală: o industrie care vânează clienți cu vârste tot mai mici, iar părinții, presați de social media, cedează. Concluzia dermatologilor? „Skincare-ul pentru copii nu trebuie să fie cool, instagramabil sau viral. Trebuie să fie sigur, simplu și cât mai rar.”