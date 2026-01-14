Acasă » Știri » Des-ADIO? Desafio de la Pro TV, „spulberat” de Power Couple de la Antena 1

Des-ADIO? Desafio de la Pro TV, „spulberat” de Power Couple de la Antena 1

De: roxana tudorescu 14/01/2026 | 11:00
Des-ADIO? Desafio de la Pro TV, spulberat de Power Couple de la Antena 1
Desafio de la Pro TV, spulberat de Power Couple

Desafio își ia ”Adio” de la audiență? ”Bătălia” s-a dat chiar ieri seară, cu emisiunea „Power couple”, iar rezultatele nu sunt întocmai îmbucurătoare pentru un show care se află încă în primele ediții, etapă în care ar trebui să capteze atenția publicului. Dacă nici acum nu o face…nu știm ce șanse va avea pe viitor!

„Desafio” sau „Des-ADIO”- audiență nu a reușit să țină telespectatorii lipiți de micile ecrane și a fost bătut de show-ul în care cuplurile își demonstrează iubirea și vor să devină „Power couple”.

Des-ADIO? Desafio de la Pro TV, „spulberat” de Power Couple

După cum puteți vedea în imaginea de mai jos, Antena 1 s-a situat peste Pro TV. În cel de-al doilea tabel sunt evidențiate diferențele de numere între Antena 1 și Pro TV în intervalul orar în care s-au intersectat 20:30-23:00.

Pe segmentul 21-54 Urban, Antena a înregistrat 6.7% Rating și 22.8% Share, în timp ce Pro TV a atins 5.2% Rating și 17.8% Share. În segmentul 21-54 ABCD Național, Ratingul Antenei a fost de 6.5% și Share-ul de 21.7%, în timp ce PRO TV a înregistrat doar 5.7% Rating și 18.9% Share. Lucrurile au stat la fel și în categoria Urban, acolo unde Antena a avut 5.5% Rating și 15.1% Share, iar PRO TV a înregistrat 5.0% Rating și 13.7% Share. În ceea ce privește categoria Național (urban+rural), PRO TV-ul a depășit trustul cu 5.7% Rating și 15.4% Share, asta pentru că Antena 1 a înregistrat 5.3% Rating și 14.4% Share.

Audiențe Pro TV vs. Antena 1
Audiențe Pro TV vs. Antena 1

Acestea fiind spuse, modul în care au început primele ediții Desafio ridică mari semne de întrebare dacă acesta va fi ultimul sezon al show-ului, pentru că audiențele nu sunt cele pe care trustul din Pache și le-ar fi dorit.

CITEȘTE ȘI:

Momentul în care Cătălin Zmărăndescu a explodat și l-a înjurat pe Dani Oțil, la Power Couple: ”Aoleu, începe să-mi fie frică”

Vladimir Drăghia și-a ieșit din minți la Desafio: Aventura. Concurenta pe care nu o mai suportă: „Îmi faci creierii terci!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Produsele care devin un lux în 2026. Prețurile au început să crească alarmant
Știri
Produsele care devin un lux în 2026. Prețurile au început să crească alarmant
Localitatea din România care are în subteran o adevărată comoară. Au nevoie de 3.000.000 de euro ca să ajungă la ea
Știri
Localitatea din România care are în subteran o adevărată comoară. Au nevoie de 3.000.000 de euro ca să…
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile...
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără...
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce a făcut”
Adevarul
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce...
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă:...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei
Digi24
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul...
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Macheta battleship-ului „clasa Trump”, dezvăluită! Ce a apărut pe navă?
go4it.ro
Macheta battleship-ului „clasa Trump”, dezvăluită! Ce a apărut pe navă?
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Produsele care devin un lux în 2026. Prețurile au început să crească alarmant
Produsele care devin un lux în 2026. Prețurile au început să crească alarmant
Localitatea din România care are în subteran o adevărată comoară. Au nevoie de 3.000.000 de euro ...
Localitatea din România care are în subteran o adevărată comoară. Au nevoie de 3.000.000 de euro ca să ajungă la ea
Cum a reacționat o tânără din Indonezia când a ținut în mână bani românești: „Sunt ca niste ...
Cum a reacționat o tânără din Indonezia când a ținut în mână bani românești: „Sunt ca niste supereroi”
Cătălin Măruță a „comis-o” și în ultimul ceas! Emisiunea de adio de la Pro TV, „furată” ...
Cătălin Măruță a „comis-o” și în ultimul ceas! Emisiunea de adio de la Pro TV, „furată” de Mireasa de la Antena 1
Cu ce va fi înlocuită emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Ce va fi difuzat în intervalul ...
Cu ce va fi înlocuită emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Ce va fi difuzat în intervalul orar 15-17, începând cu 7 februarie 2026
BANCUL ZILEI | Pastile pentru slăbit
BANCUL ZILEI | Pastile pentru slăbit
Vezi toate știrile
×