Des-ADIO? Desafio de la Pro TV, „spulberat” de Power Couple de la Antena 1

Desafio își ia ”Adio” de la audiență? ”Bătălia” s-a dat chiar ieri seară, cu emisiunea „Power couple”, iar rezultatele nu sunt întocmai îmbucurătoare pentru un show care se află încă în primele ediții, etapă în care ar trebui să capteze atenția publicului. Dacă nici acum nu o face…nu știm ce șanse va avea pe viitor!

„Desafio” sau „Des-ADIO”- audiență nu a reușit să țină telespectatorii lipiți de micile ecrane și a fost bătut de show-ul în care cuplurile își demonstrează iubirea și vor să devină „Power couple”.

Des-ADIO? Desafio de la Pro TV, „spulberat” de Power Couple

După cum puteți vedea în imaginea de mai jos, Antena 1 s-a situat peste Pro TV. În cel de-al doilea tabel sunt evidențiate diferențele de numere între Antena 1 și Pro TV în intervalul orar în care s-au intersectat 20:30-23:00.

Pe segmentul 21-54 Urban, Antena a înregistrat 6.7% Rating și 22.8% Share, în timp ce Pro TV a atins 5.2% Rating și 17.8% Share. În segmentul 21-54 ABCD Național, Ratingul Antenei a fost de 6.5% și Share-ul de 21.7%, în timp ce PRO TV a înregistrat doar 5.7% Rating și 18.9% Share. Lucrurile au stat la fel și în categoria Urban, acolo unde Antena a avut 5.5% Rating și 15.1% Share, iar PRO TV a înregistrat 5.0% Rating și 13.7% Share. În ceea ce privește categoria Național (urban+rural), PRO TV-ul a depășit trustul cu 5.7% Rating și 15.4% Share, asta pentru că Antena 1 a înregistrat 5.3% Rating și 14.4% Share.

Acestea fiind spuse, modul în care au început primele ediții Desafio ridică mari semne de întrebare dacă acesta va fi ultimul sezon al show-ului, pentru că audiențele nu sunt cele pe care trustul din Pache și le-ar fi dorit.

CITEȘTE ȘI:

Momentul în care Cătălin Zmărăndescu a explodat și l-a înjurat pe Dani Oțil, la Power Couple: ”Aoleu, începe să-mi fie frică”

Vladimir Drăghia și-a ieșit din minți la Desafio: Aventura. Concurenta pe care nu o mai suportă: „Îmi faci creierii terci!”