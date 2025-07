Descoperire neașteptată despre Paracetamol! Ar putea avea efecte asupra psihicului

Tu știai asta? Paracetamolul ar putea avea efecte asupra psihicului uman! Descoperire neașteptată despre unul dintre cele mai utilizate medicamente din întreaga lume! Iată despre ce este vorba, de fapt!

Paracetamolul, unul dintre cele mai utilizate medicamente la nivel mondial, ar putea avea efecte nebănuite asupra psihicului uman! Nu mai vorbim despre un simplu calmant pentru dureri de cap, febră sau alte neplăceri fizice, ci despre un posibil influențator al comportamentului nostru emoțional și decizional. Un nou studiu vine cu revelații care dau de gândit și ridică semne serioase de întrebare în lumea medicală.

Cercetarea recentă, realizată de o echipă de specialiști, arată că administrarea paracetamolului nu doar că ameliorează disconfortul fizic, dar pare să aibă un impact semnificativ asupra modului în care oamenii percep riscurile și reacționează în fața pericolelor. Cu alte cuvinte, cei care consumă acest medicament devin mai îndrăzneți, mai puțin anxioși și mai deschiși la asumarea de riscuri.

Utilizat în doze adecvate, paracetamolul acționează eficient, fără efecte secundare notabile. Trebuie să precizăm că problema apare atunci când este consumat în cantități prea mari. În astfel de situații, substanța activă din medicament ajunge să afecteze ficatul. Mai exact, se fixează de celulele hepatice, provocând inflamații – ceea ce poate duce la hepatită și, în cele mai grave cazuri, la insuficiență hepatică severă. Iată câte grame sunt recomandate, în funcție de numărul de kilograme!

„Această modă de a administra alternativ, la interval de 4 ore, paracetamol cu ibuprofen nu are nicio justificare din punct de vedere al ameliorării febrei. Au fost făcute studii numeroase, tratamentul alternativ – ibuprofen alternativ cu paracetamol – nu are justificare! Paracetamolul, dacă e dat corect, adică 15 mg per kilogram corp, asigură 6 ore nivelul antitermic excelent, ibuprofenul asigură 8 ore. Nu e nevoie de aceste tratamente alternative, pentru că ele cresc riscul toxic în sine. La paracetamol, doza toxică este de 120 de mg per kilogram corp la 24 de ore. Dar există și toxicitate cumulativă. Când dai mai mult zile la rând”, a mărturisit Dr. Coriolan Ulmeanu, potrivit stirileprotv.ro.