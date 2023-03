Desfigurat de „America Express” în Columbia, Puya a șocat-o inclusiv pe Melinda Gărdescu. „Nu-l mai recunosc!”

Competiția „America Express” nu este ușoară deloc. Concurenții sunt puși în fața unor situații în care le este pusă răbdarea la încercare. Foamea și-a spus și ea cuvântul în rândul concurenților. Puya se numără printre acei concurenți, căci artistul a slăbit 10 kilograme pe toată durata competiției.

Foamea este una dintre cele mai mari provocări, iar concurenții trebuie să se descurce fiecare cum pot.

Și nu renunță. Unii dintre ei cerșesc de la localnici sau de la cei la care rămân să doarmă peste noapte. Chiar și așa, foamea și-a spus cuvântul în rândul lor. Puya a slăbit 10 kilograme pe tot parcursul competiției, încât a ajuns să fie de nerecunoscut. Până și pe soția lui a ajuns să o șocheze acest lucru, încât nu s-a putut abține și a făcut o observație vizavi de acest lucru.

Melinda, soția lui Puya: „Nu-l mai recunosc”

Puya a slăbit mult pe toată durata competiției, iar acest lucru l-a făcut să fie de nerecunoscut și în fața soției sale. „Nu-l mai recunosc. A slăbit 10 kilograme”, a spus Melinda Gărdescu, despre soțul său. Transformarea este una vizibilă, căci

Puya: „Am avut și un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut foarte dur pentru mama și tata”

Familia lui Puya a trecut prin momente grele. În anul 2012, Alexandru, fratele lui Puya, a fost găsit fără suflare în locuința lui din Italia. Lucra la un service auto. Colegii de muncă au alertat poliția, pentru că au sesizat că bărbatul nu mai ajungea la muncă.

„Frica să nu uit să ajung acasă. Să nu pățească copiii ceva, la asta mă gândesc, aici, noi am avut și un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut foarte dur pentru mama și pentru tata să treacă prin așa ceva și am frica asta. Am avut în familie un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut aproape imposibil să treci peste chestia asta, dar sper să nu se întâmple nimic”, a dezvăluit Puya, în timpul emisiunii.