Deși câștigă 4.000 de franci elvețieni pe lună, un muncitor român la Zurich doarme pe stradă. Care e motivul

Un WC public din mijlocul Zurichului servește ca acoperiș pentru persoane fără adăpost dar și pentru lucrători în construcții din zona Schengen și livratori de mâncare.

Lungo, un român în vârstă de 48 de ani, explică de ce doarme acolo, chiar dacă câștigă 4.000 de franci elvețieni pe lună.

Lungo lucrează trei luni pe an ca lucrător în construcții în Elveția – fără un loc unde să stea. Casa lui: sub streașina unei clădiri de toaletă, pe o saltea din mijlocul Zurichului. Deși spune că câștigă 4.000 de franci, nu are acces la un apartament din cauza lipsei documentelor, conform 20 MINUTEN.

Pentru român, este prea scump să stea la hotel: ‘

„Am o soție și un copil acasă. După trei luni, duc banii acasă la ei – din asta trăim”.

Locul său de dormit este folosit și de alții – pentru că este unul dintre cei aproximativ 90 de locuri cunoscute pentru persoanele fără adăpost din Zurich, după cum descrie agenția de asistență socială. Un livrator Uber Eats este, de asemenea, văzut ocazional acolo.

De ce e lipsa unui adăpost o mare problemă pentru muncitorii străini

Din conversațiile cu ei devine rapid clar că faptul că lucrătorii din străinătate au probleme să găsească un adăpost, și că asta este un subiect constant în rândul curierilor.

„Din fericire, am o cameră pe care am găsit-o mulțumită unor prieteni de-ai unor prieteni, dar am auzit de mai mulți șoferi Uber Eats care sunt fără adăpost”, spune un curier din Europa de Est în vârstă de 40 de ani.

Livratorul spune:

„Dacă veniți la Zurich ca persoană care livrează alimente și nu aveți un contract de muncă fixă și nici o cunoștință, accesul la piața locuințelor este aproape imposibil. Chiar și pentru cei care au de fapt banii pentru a plăti chiria. Dar încearcă să găsești ceva în această situație!”

Un francez în vârstă de 28 de ani spune:

„Am fost un șofer de livrare a pizza pentru un lanț binecunoscut și, în același timp, am dormit pe bănci, adesea foarte aproape de acest bloc de toaletă. Deși aveam un venit, nu puteam găsi un apartament sau o cameră într-un apartament comun în Zurich timp de mai multe luni. Nu aveam nicio adresă, nu puteam produce un extras de colectare a datoriilor și aveam doar un permis de ședere pe termen scurt. ”

Ce soluții au găsit muncitorii străini

Fără relații, este practic imposibil ca oamenii ca el să găsească un loc unde să stea în Zurich.

“Alții dorm câte patru într -o cameră. Situațiile sunt uneori foarte precare, iar salariile care variază de la o zi la alta ajung doar pentru mâncare”.

Aproape nimeni nu câștigă mult.

“Mulți pleacă repede – în Elveția este prea greu”. El însuși locuiește acum într-o garsonieră în Aargau. “Acest lucru a fost posibil doar datorită unui prieten și pentru că proprietarul nu mi-a cerut nimic”.

În Zurich sunt aproximativ 90 de astfel de locuri de dormit; unele sunt în spațiile publice, dar și în parcări subterane, pasaje și colibe forestiere.

Autoritățile din sistemul de asistență socială spun că există adăposturi de urgență pentru persoanele fără adăpost, dar doar pentru cei care au documente emise de oficialii locali.

Cu toate acestea, la temperaturi sub zero sau dacă se declară situații de urgență, oameni din afara orașului pot sta și în adăpostul de urgență al orașului pentru o noapte sau un weekend.

