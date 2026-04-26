Deși criticați la început, acum au sărbătorit în Mexic,15 ani de căsnicie. Cântăreața a postat un mesaj emoționant pe Instagram

LeAnn Rimes a sărbătorit 15 ani de căsnicie alături de Eddie Cibrian. Aceasta, într-o postare pe insagrat descris aniversarea de 15 ani de căsnicie drept „diferită”, făcând referire la „lucruri sfâșietoare care se întâmplă acasă, în familie”. Cuplul, deși criticat la începuturi, a trecut testul timpului. Postarea de pe instagram a creat senzație.

Mesajul emoționant de aniversare

În postarea care a devenit virală Rimes a inclus fotografii cu Cibrian pe plajă. Alegând Mexic pentru aniversare cântăreața i-a mulțumit, ”directorului de romantism de la Las Ventanas al Paraíso” pentru că le-a făcut aniversarea „atât de specială”.

În mijlocul acestui mesaj foarte încărcat emoțional, Rimes a distribuit o fotografie cu ea însăși într-un bikini roșu, ținând o băutură într-o nucă de cocos.

Cum a început relația lor

Cibrian și Rimes s-au întâlnit pentru prima dată în timp ce filmau filmul TV „Northern Lights” în 2008. Relația lor a început controversat, în timp ce amândoi erau încă căsătoriți cu alte persoane, ceea ce a dus la divorțuri intens mediatizate înainte ca ei să se căsătorească în cele din urmă, în 2011.

În timp ce câștigătoarea premiului Grammy sărbătorea aniversarea de 15 ani de căsnicie cu actorul din „Third Watch”, ea a făcut aluzie la dificultăți din viața lor personală. În postarea sa de pe Instagram din 23 aprilie, care marca excursia lor în Cabo, Le Ann a scris:

„Am reușit să ne retragem pentru 3 zile, în mijlocul muncii și al unor lucruri foarte tensionate și sfâșietoare care se întâmplă acasă, în familie. A fost o aniversare diferită, una plină de lacrimi și îngrijorare, dar printre ele au existat momente de râs și recunoștință profundă pentru această iubire a noastră.”

O relație puternică, în ciuda dificultăților

Deși cântăreața piesei „I Need You” nu a oferit detalii despre problemele de acasă, ea a reflectat asupra legăturii lor puternice și a subliniat că „15 ani sunt doar începutul”. Artista în vârstă de 43 de ani a continuat:

„Zi de zi, mergem mână în mână prin rollercoaster-ul vieții”. Doamne, sunt atât de recunoscătoare că o facem unul lângă celălalt. Am trecut prin atât de multe în cei 15 ani ca soț și soție”, a adăugat ea. „Știm cum să navigăm printre valuri, să ne susținem în momentele dificile, să reparăm ceea ce trebuie reparat. Sunt atât de mândră de ceea ce am construit împreună.”

De la scandal la stabilitate

Deși LeAnn și Eddie s-au confruntat cu atenția publică după ce s-au cunoscut pe platourile filmului „Northern Lights”, în timp ce erau căsătoriți cu alte persoane, ea a spus anterior că au „evoluat atât de mult” ca și cuplu de atunci.

„Am trecut prin atât de multe împreună”, a declarat ea pentru presă în februarie. „Acum băieții noștri, fiii ei vitregi [Mason și Jake], au 22 și 18 ani. Sunt deja mari. Și faptul că i-am ajutat să-i creștem, faptul că avem o viață foarte liniștită, este minunat. Și nu a început deloc așa, dar acum am ajuns pur și simplu să ne iubim.”

O legătură specială după 15 ani

Referindu-se la anii ce au trecut. ea a adăugat:

„Ne cunoaștem atât de bine și el mă susține foarte mult. Noi suntem pe primul loc înainte de orice și ne asigurăm mereu că rămâne așa. Ne place să fim unul lângă celălalt. Râdem mult. Și este pur și simplu un om bun. Chiar este. Așa că 15 ani este incredibil, să te gândești că a trecut atât timp. Dar până acum, totul este bine.”

