Deși nu erau căsătoriți, Valerie Lungu a avut nevoie de avocați să „scape” de iubit: „Am fost atât de mult jignită”

Valerie Lungu, una dintre cele mai urmărite vloggerițe de la noi, s-a despărțit de iubitul ei, de profesie medic, cu ajutorul avocaților, deși nu au fost niciodată căsătoriți.

Deși în mediul online păreau un cuplu solid, care se gândea de la un viitor împreună, realitatea s-a dovedit, până la urmă cu totul alta. După luni la rând de jigniri, reproșuri și minciuni, cei doi au ajuns să se despartă cu scandal.

„Eu nu am voie să pronunț numele acestei persoane, persoană cu care am fost într-o relație, din anumite motive și anume că am primit o notificare de la avocatul lui. Am fost atât de mult jignită, insultată și așa mai departe… Am mers și eu la avocat, am făcut și eu o notificare drăguță”, a spus vloggerița pe Youtube.

Care este motivul rupturii

În urmă cu două luni, Valerie Lungu le povestea fanilor săi că se confruntă cu o depresie cruntă pentru că a realizat că partenerul ei de viața o folosea.

Chiar dacă era foarte implicată în treburile casnice, gătea, făcea curățenie, se asigura că totul este perfect pentru atunci când fostul ei iubit ajungea acasă și, de fapt, primea din partea lui numai reproșuri și cuvinte grele.

„Relația noastră a fost afectată de viciile pe care le avea el. Mi se pare amuzant atunci când un om îmi dă un astfel de act și cumva îmi spune că nu am voie să îi pronunț numele, după ce l-am promovat, după ce l-am ajutat și după ce l-am scos, practic, în lume”, a adăugat Valerie Lungu.

A anunțat despărțirea pe rețelele de socializare

Vloggerița a publicat un mesaj pe Instagram, în care a dezvăluit că este din nou singură. Totul s-a petrecut în urmă cu doar o săptămână. „De când mă știu am fost o fată naivă, am crezut în cuvinte și povești, am crezut într-o „dragoste adevărată”. Aș vrea să Menționez prin această mini descriere faptul că sunt singură.

Cum am promis voi posta vlogul despre această relație si tot ce s-a întâmplat, deocamdată vreau să mă fac bine și să trec emoțional prin toate astea pentru a vă povesti la rece tot ce s-a întâmplat sau tot ce mi s-a întâmplat!( sper să înțelegeți ).

Eu nu ar trebuie să vorbesc foarte multe pentru că faptele vorbesc de la sine și până la urmă oamenii își arată adevarata față, mai devreme sau mai târziu!”, a scris aceasta.

