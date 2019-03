Despărțire bombă în showbiz! Vedeta i-a dat papucii și are deja un nou iubit

Despărțire bombă în showbiz! Erau împreună și formau un cuplu faimos, fiind vânați de paparazzi, cu atât mai mult cu cât amândoi trecuseră și prin alte relații furtunoase. Nimeni nu s-ar fi așteptat la o astfel de despărțire rapidă, însă că au existat probleme în ”paradis”, iar despărțirea a fost inevitabilă.

Amber Heard a bifat deja câteva relații. După despărțirea de Johnny Deep, primul bărbat cu care s-a cuplat Amber Heard a fost celebrul antreprenor Elon Musk, fondatorul și CEO-ul Tesla.

Despărțirea de Elon Musk a însemnat începutul unei relații cu regizorul Vito Schnabel, numai că ”amorezii” s-au despărțit de curând. Amber Heard bifează acum cea de-a treia relație după divorțul de celebrul Johnny Depp.

Potrivit presei internaționale, ea se află acum în ”tandrețuri” cu regizorul de origine argentiniană Andy Muschietti. Acesta s-a făcut remarcat în întreaga lume datorită mai multor producții realizate de-a lungul timpului, dar în special pentru filmul horror „Mama” (2013) sau ”It”, film de mare succes realizat după cartea lui Stephen King.

Amber Heard – născută pe data de 22 aprilie 1986 – este o actriță și fotomodel american. Heard și-a făcut debutul în film în drama sportivă Friday Night Lights, cu Billy Bob Thornton. După mici roluri în North Country și Alpha Dog, Heard jucat în rolul principal în filmul All the Boys Love Mandy Lane, care i-a adus recunoașterea profesională. A mai apărut într-un show de televiziune, Hidden Palms.

Datorită acestei prime colaborări au venit rolurile de mai târziu din Never Back Down, Pineapple Express, The Stepfather și un rol mic în comedia horror Zombieland. În 2010 a primit un rol în pelicula The Joneses după care au urmat Drive Angry, în care a jucat alături de Nicolas Cage și The Rum Diary, în care poate fi văzută alături de Johnny Depp.

Amber Heard s-a născut și a crescut în Austin, Texas. Părinții săi sunt Patricia Paige (Parsons) și David Clinton Heard. Are o soră, Whitney. Studiile și le-a făcut la Școala Catolică St. Michael din Austin, iar în timpul școlii a plecat la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni actriță. În adolescență a jucat în trupe de teatru, în reclame și în anumite campanii media. La vârsta de 16 ani cea mai bună prietenă a sa a murit într-un accident de mașină și, deși a fost educată în spiritul catolic, a renunțat la religie și s-a declarat ateistă.

La vârsta de 17 ani a renunțat la școală și și-a început o carieră de model la New York, după care a plecat la Hollywood pentru a-și începe cariera de actriță. (sursa Wikipedia)