După o relație de mai bine de 4 ani, Ana Bogdan și iubitul, Simone Tempestini și-au spus ”adio”. Dacă până acum rupeau gura târgului cu legătura lor perfectă, cei doi nu mai formează un cuplu de ceva timp. CANCAN.RO are detalii și declarații exclusive despre ce se întâmplă între cea mai frumoasă jucătoare de tenis de la noi și fostul iubit al acesteia.

În urmă cu mai bine de patru ani, celebra jucătoare de tenis și pilotul de raliuri Simone Tempestini își făceau publică relația. Declarații de dragoste, vacanțe de lux, cadouri, ce să mai vorbim, parcă totul era numai lapte și miere între cei doi, dar se pare că lucrurile nu stau chiar așa. De ceva timp, gurile rele spun că porumbeii și-ar fi spus ”pa-pa”. Iar dacă până de curând, paginile lor de Instagram erau pline de poze cu pupici, îmbrățisări și descrieri siropoase, acum abia dacă mai găsim ceva cu Ana și Simone, semn că relația este deja de domeniul trecutului.

Când s-a rupt relația dintre cei doi

Ultima postare a jucătoarei de tenis cu Simone datează din luna martie a anului trecut, iar a pilotului din noiembrie 2023, ceea ce ne dă de înțeles, că el nu și-ar fi dorit atât de tare despărțirea. Ba mai mult, în ultima postare a lui Simone, lucrurile sunt destul de ”prietenești”. Bărbatul i-a transmis blondinei un mesaj scurt de la mulți ani prin care i-a spus că îi mulțumește și că este mândru de ea. Niciun ”Te iubesc”, nicio inimioară, un mesaj prietenesc.

S-a cuplat cu cel mai bun prieten al fostului

Relația celor doi a fost pusă sub semnul întrebării încă de la bun început. Înainte de a forma un cuplu cu Simone, frumoasa jucătoare de tenis s-a iubit cu cel mai bun prieten al pilotului de raliuri, Norris Măgeanu, și el, la rândul lui tot pilot de raliuri. Ana Bogdan și Norris Măgeanu au fost împreună tot patru ani, timp în care jucătoarea a fost cerută și de soție, ba chiar plănuiau să facă nunta. Cu toate acestea cei doi și-ar fi spus adio din cauza rutinei care ar fi intervenit între ei.

”Am stat câţiva ani non-stop împreună. Acasă, la antrenamente. Non-stop. Am trăit împreună meciurile, emoţiile meciurilor, emoţiile de după meciuri. Am discutat ca iubiţi, dar şi ca prieteni. E geu ca o relaţie de iubire să funcţioneze când eşti de toate. La început, eram mândru că reuşiserăm să facem asta, dar iată că nu prea ne-a ieşit. Este o chestie sensibilă” povestea Norris Măgeanu pentru GSP LIVE.

Ana Bogdan, două relații eșuate după 4 ani

Nu știm dacă rutina este motivul principal pentru care Ana și Simone au ales să meargă pe drumuri separate, sau poate vor să se axeze mai mult pe carieră, cert este că nu mai formează un cuplu. Contactat de CANCAN.RO, Simone a oferit, în exclusivitate și prima reacție legată de despărțirea de frumoasa tenismenă. ”Da, așa este, nu mai suntem împreună. Nu s-a întâmplat nimic urât, nu s-a întâmplat nimic între noi, dar nu vreau să dau mai multe detalii despre relația noastră”, a declarat pilotul.

