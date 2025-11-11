Acasă » Știri » Despărțirea momentului în showbiz! A plecat în Thailanda, iar ea a rămas acasă

Despărțirea momentului în showbiz! A plecat în Thailanda, iar ea a rămas acasă

De: Anca Chihaie 11/11/2025 | 10:54
Despărțirea momentului în showbiz! A plecat în Thailanda, iar ea a rămas acasă
Bibi și Antonio Pican/foto: Instagram
După ce au trăit o împăcare spectaculoasă anul trecut, se pare că liniștea dintre Bibi și Antonio Pican s-a clătinat din nou. Cei doi tineri artiști, care păreau mai uniți ca oricând în ultimele luni, dau acum semne că relația lor ar putea traversa o nouă perioadă de incertitudine. Fanii, mereu atenți la detalii, au observat mai multe gesturi care par să indice o distanțare între ei.

În timp ce Bibi a sărbătorit recent ziua de nume într-un cadru restrâns, alături de familie, Antonio a ales să plece singur într-o vacanță exotică în Thailanda. Absența oricărei urări publice din partea lui, dar și lipsa postărilor comune, au alimentat suspiciunile că între cei doi nu mai este totul ca înainte.

Bibi și Antonio Pican s-au despărțit?

Bibi și Antonio Pican au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din noua generație, fiind percepuți ca un exemplu de tineri care au crescut împreună, atât în carieră, cât și în viața personală. După prima despărțire, petrecută cu doi ani în urmă, vestea împăcării lor din 2024 a fost primită cu entuziasm de fani. Cei doi păreau mai maturi, mai echilibrați și dornici să lase trecutul în urmă.

După împăcare totul părea perfect. Apăreau împreună la evenimente, în vloguri, în campanii publicitare și în vacanțe. Postările lor pline de afecțiune au alimentat imaginea unui cuplu solid, care a reușit să-și regăsească drumul. Însă, în ultimele luni, lucrurile au început să se schimbe vizibil.

Antonio Pican și Bibi rup tăcerea
Antonio Pican și Bibi/foto: captură video

Fotografiile în doi au dispărut aproape complet de pe conturile de social media. În paralel, amândoi au început să posteze tot mai mult conținut individual, fără nicio referire la celălalt. Momentul care a atras cel mai mult atenția a fost vacanța lui Antonio în Thailanda. Artistul a publicat imagini din aeroport și de pe plajă, însă în toate apare singur. Niciun semn că Bibi ar fi fost alături de el.

În tot acest timp, Bibi a rămas acasă, unde a marcat ziua de nume într-un cadru intim, doar cu părinții. Gestul a fost cu atât mai remarcat cu cât, în anii anteriori, Antonio o surprindea mereu cu mesaje romantice și gesturi de afecțiune în public. De data aceasta, tăcerea lui a fost observată de toată lumea.

