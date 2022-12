Despărțirea sfârșitului de an în showbiz! Raluca Macovei a făcut anunțul, după 7 ani de relație

Chiar înainte de intrarea în noul an, Raluca Macovei s-a despărțit de Adrian Neaga. Anunțul a fost făcut de brunetă pe rețelele de socializare. Cei doi erau împreună de mai bine de șapte ani și au doi copii împreună.

Zilele acestea, Raluca Macovei a transmis faptul că nu mai formează un cuplu cu fostul fotbalist. Cei doi erau împreună din anul 2015 și au trăit o frumoasă poveste de dragoste, cu o nuntă în secret și o naștere ținută departe de ochii lunii. Se pare că sfârșitul de an a însemnat și sfârșitul relației lor, așa cum a mărturisit bruneta.

„Astăzi, se încheie pentru mine mai repede un an… un an ce a fost cu bune și rele, dar care nu m-a schimbat ca om deloc… Spre bucuria unora care abia așteaptă, anunț că de astăzi, s-au încheiat 7 ani de relație, din care sunt fericită că am rămas cu doi îngerași frumoși! Vă doresc un an nou liniștit alături de toți cei dragi!”, a fost mesajul făcut public de Raluca Macovei pe rețelele de socializare.

De ce s-au despărțit Raluca Macovei și Adrian Neaga

Întrebată despre motivul despărțirii, Raluca Macovei a ales să păstreze secretul și să nu arunce cu acuze către fostul partener, din respect pentru ce au avut. Cei doi au împreună și doi copii gemeni, o fetiță și un băiețel de 3 ani.

„Nu o să vorbesc niciodată despre motivele despărțirii. Nu o să murdăresc niciodată prin nicio declarație numele și respectul unui om care a muncit ani pentru asta! Nu îmi stă în caracter, iar tot ce pot să spun este „La mulți ani” tuturor și un An Nou Fericit”, a spus Raluca Macovei pentru SpyNews.ro.

