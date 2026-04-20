Despărțiți, dar împreună. Ema și Răzvan, în același pat. Bruneta anunțase că nu au divorțat

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs nu mai formează un cuplu de câteva luni bune. În plus el s-a combinat cu Ella, și ea fostă concurentă a emisiunii Insula Iubirii. Cu toate acestea, cei doi sunt părinții Lunei și ambii se implică în creșterea ei și a băiatului Emei, Noah. Ba mai mult, un detaliu important a ieșit la suprafață: cei doi și-au petrecut noaptea în același pat duminică noapte, după ce au participat la un botez, acolo unde au fost chiar nași.

Vestea că Ema și Răzvan nu mai sunt împreună a șocat pe toată lumea. Surpriza cea mai mare a fost când bruneta a anunțat că nu au divorțat oficial, în condițiile în care fostul partener este deja implicat într-o altă relație. Totuși, ei au fost prezenți la un botez, acolo unde au fost nași, iar ulterior, au dormit în aceeași cameră de hotel. Detaliul a fost observat imediat de fani și asta pentru că Răzvan a postat o fotografie cu el și copiii, iar Ema s-a filmat în timp ce răspundea unei întrebări primite de la un urmăritor. Elementul comun: patul.

Ema și Răzvan în același pat

Cel mai recent eveniment din viața lor i-a adus din nou împreună. Cei doi au botezat un copilaș, chiar dacă au ales să meargă pe drumuri separate. După ce s-a încheiat petrecerea Ema și Răzvan s-au retras în camera de hotel, alături de copiii lor. Aceștia au dormit în același pat, iar detaliul nu a trecut neobservat de fani. Bărbatul dormea, iar ea s-a filmat în timp ce răspundea unei curiozități a unui internaut. Chiar dacă au ales să se despartă ei se implică în continuare în creșterea copiilor și sunt uniți pentru fericirea lor.

Pentru ei, învăț să fiu mamă înțelegătoare și un părinte care trebuie să le păstreze zâmbetul, indiferent de tot ce se întâmplă în jur. Suntem părinți și orice val va veni, acest rol nu se va schimba, a explicat Ema.

În plus, fosta concurentă de la insulă a declarat pe rețelele de socializare că încă nu au divorțat. Totul trebuia să se încheie la notar, dar ea nu s-a prezentat pentru semnarea actelor, așa că situația va ajunge în instanță. De asemenea, a mai postat un mesaj în care spune că modul în care a evoluat noua relație a fostului soț este lipsă de respect față de ea.

Dacă intervii într-o relație sau îți place atât de mult omul ăla, nu te postezi din a treia zi cu mâna lui și că ești „in love” după trei zile. Nu vă faceți griji, pentru că noi încă nu suntem divorțați și noi nu vom divorța. Dacă tot s-au afișat într-un triod ăsta fenomenal, fostul Emei oare este cu Ela și le place în trio, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Romeo Vasiloni taxează comportamentul Emei Oprișan, după ce Răzvan Kovacs a trădat-o cu Ella: “Pare obsesie!”

Răzvan Kovacs nu se mai abține, după ce a fost „desființat” de Dana Roba: „Unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere”