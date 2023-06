Destinația preferată de vacanță a Simonei Pătruleasa. Vedeta a fost cucerită definitiv de preparatele culinare din această țară: „Îmi plac sărmăluțele lor”

Simona Pătruleasa se numără printre vedetele care în fiecare an bifează mai multe vacanțe în țări străine și la fel o să facă și în această vară. Știrista de la Kanal D așteaptă cu nerăbdare zilele libere și deja și-a stabilit trei destinații de vacanță. Printre ele evident că se numără și țara care a cucerit-o definitiv.

La început de vară, Simona Pătruleasa face planurile de vacanță. Are trei escapade deja pe listă și este posibil să mai adauge. Însă, prima oprire din acest an, vedeta o să o facă în Turcia. A vizitat această țară de nenumărate ori și încă nu s-a plictisit. Este una dintre destinațiile ei preferate, iar ce a cucerit-o cu adevărat este bucătăria turcească.

Vedeta de Kanal D a fost dată pe spate de preparatele culinare și nu le poate rezista. Până chiar și atunci când vine vorba de sarmale, bruneta le preferă pe cele turcești. De asemenea, dulciurile specifice au cucerit-o, însă în această vacanță plănuiește să se țină totuși departe de ele.

„În Turcia am fost de nenumărate ori. Bineînțeles că am fost, acolo, unde e mâncare multă. Ce îmi place mie cel mai mult și ce mănânc în vacanță, în fiecare zi, adică fără excepție, ceva ce aici nu am găsit, sau, cel puțin, nu am căutat atât de tare. Dar îmi place la nebunie! E ceva ca o smântână, la noi, cu miere. E ceva senzațional!

Îmi plac și sărmăluțele lor. Mai multe îmi plac. Au o mâncare foarte bună! Au niște plăcinte, iarăși, senzaționale. Am apă în gură când vorbesc, acum. Și dulciurile lor sunt bune. Dar, cum eu nu mănânc dulce decât… Mănânc, dar nu în fiecare zi”, a declarat Simona Pătruleasa, potrivit click.ro.

(CITEȘTE ȘI: SIMONA PĂTRULEASA PARE CĂ A DESCOPERIT SECRETUL TINEREȚII FĂRĂ BĂTRÂNEȚE! REGULA DE AUR PENTRU UN TEN PERFECT)

„Avem trei vacanțe vara asta”

Sezonul vacanțelor abia a început, iar Simona Pătruleasa deja și-a planificat trei, iar lista e posibil să se mărească. Așa cum spuneam, prima dată vedeta o să plece în Turcia. Acum o să viziteze Istanbulul, unde plănuiește să ajungă pe platourile de filmare ale celebrelor seriale turcești.

După Turcia, Simona Pătruleasa va pleca într-o vacanță în Capri. Iar mai apoi, cum de cele mai multe ori după o vacanță mai ai nevoie de o mică vacanță, știrista se va relaxa câteva zile pe litoralul românesc.

„Avem. O să avem cam trei vacanțe vara asta. O săptămână, două, și, după aia, iar o săptămână. În prima săptămână, mergem la Istanbul. Și sper să merg pe niște platouri de filmare. Sper să se mai filmeze când ajungem noi. Vreau să merg pe un platou de filmare, să văd cum se lucrează la filmele si serialele astea care apar la noi la Kanal D. Și mai avem o vacanță în Capri. Și încă una… Nu mai știu, exact, unde am zis că mergem. Cred, s-ar putea, la noi, pe litoral, o săptămână. Să vedem”, a mai spus Simona Pătruleasa.

(VEZI ȘI: SIMONA PĂTRULEASA, ANUNȚ SURPRINZĂTOR! ȘTIRISTA DE LA KANAL D ÎMBRACĂ DIN NOU ROCHIA DE MIREASĂ)