DETALII DE ULTIMĂ ORĂ despre Dani Mocanu. Ce a transmis Romario, după ce frații săi au fost condamnați la închisoare

De: Irina Maria Daniela 07/11/2025 | 00:00

Dani Mocanu a fost condamnat la închisoare pentru tentativă de omor, veste primită pe data de 6 noiembrie. Acesta nu a fost găsit de polițiști în cursul zilei la domiciliu, iar pe seară s-a aflat o primă reacție din partea unuia dintre frații artistului. Polițiștii au făcut mai multe verificări în diverse zone din localitatea Ștefănești, județul Argeș, în încercarea de a-l localiza pe cântăreț, dar acum s-au aflat primele vești despre el. Aflați mai multe detalii în rândurile următoare!

Dani Mocanu a fost condamnat pentru o faptă comisă în luna august 2022, principalele acuzații fiind de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Manelistul și fratele său, Nando, au ajuns în atenția autorităților după ce au fost implicați într-un scandal violent într-o benzinărie din Pitești. Conflictul a escaladat rapid, iar un bărbat a fost lovit cu o rangă, ajungând la spital cu răni grave la cap. Pe lângă această condamnare, cei doi trebuie să plătească victimei despăgubiri de 40.000 de euro, care au fost majorate de la suma inițială de 14.000 de euro, plus cheltuielile de spitalizare.

Detalii de ultimă oră despre Dani Mocanu

Frații Mocanu au probleme cu legea și se pare că acest lucru i-a stricat artistului planurile de viitor. Cei doi sunt condamnați în același dosar și vor executa ambii pedepse cu închisoarea, unul primind 7 ani, iar altul 4 ani.

„Polițiștii Serviciului Investigații Criminale Argeș au primit, de la Tribunalul Argeș, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbați, de 35 și 33 de ani, din Ștefănești, județul Argeș, condamnați la 7 ani, respectiv 4 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. În baza mandatelor emise de instanța de judecată, polițiștii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiți la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării și punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș, Florin Popa.

În seara zilei de joi, după ce familia a primit vestea condamnării, s-au aflat primele informații despre Dani Mocanu. Fratele său, Romario, a publicat pe TikTok un clip video în care a transmis un mesaj. Cuvintele sunt adresate persoanelor care l-au antamat deja pe manelist pentru viitoare cântări, pe care acum acesta nu le va mai putea onora. Dani Mocanu intenționează să ia legătura cu oamenii care l-au contractat și să își rezolve problemele.

„Dragii mei prieteni, mă simt obligat de situație să fac un astfel de anunț, deși nu m-aș fi așteptat o secundă să trec prin asemenea situații. Din păcate, cum toată lumea știe, fratele meu, Dani Mocanu, a primit o condamnare, iar în urma acestei condamnări nu-și mai poate onora prezența la evenimentele următoare. Tocmai de aceea fac acest anunț, spunându-vă că, în următoarea săptămână, maximum, vom rezolva fiecare situație și problemă cu fiecare eveniment în parte. Vă pup și Doamne-ajută!”, se arată în mesajul transmis de frații Mocanu pe platformă.

