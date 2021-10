Detalii din relația Paulei Herlo și a lui Cristian Leonte „Există căsnicii cu bune și cu rele”

Paula Herlo a vorbit despre căsnicia cu Cristian Leonte, dar și despre cum se înțeleg pe plan profesional, lucrând la același post de televiziune.

Jurnalista de la „România, Te iubesc” a vorbit despre cum a fost cucerită de Cristian Leonte, dar și despre cum au ajuns să se căsătorească.

„Mie îmi este greu să răspund la genul acesta de întrebări, pentru că pur și simplu simt că nu am răspunsuri. Cred că ne găsim perechea care e cea mai aproape de valorile noastre și de ce suntem noi.

Nu a fost o cerere în căsătorie, ci mai degrabă o glumă la care am râs amândoi. (zâmbește) Eu nu sunt genul romantic,

iar el știa, așa că am luat acest moment foarte în glumă.”, a declarat jurnalista pentru revista VIVA!.

Paula a declarat că nuu există niciun secret al succesului în ceea ce privește căsnicia sa. Mai degrabă, declară faptul că în orice relație există lucruri bune și lucruri mai puțin bune.

„Nu cunosc secretele! Dacă le-aș ști, le-aș scoate la vânzare. Aș face bani spunându-le oamenilor cum să își ducă viețile

împreună. Nu cred că există rețete sau secrete. Există căsnicii cu bune și cu rele.

Noi lucrăm în aceeași redacție, dar ne întâlnim rar, așa că relația noastră profesională e perfectă. Scântei nu ies pentru că, profesional, vorbim aceeași limbă.”, a mai spus aceasta.