Detalii neștiute despre un film legendar. Scenele incitante care puteau schimba „Mihai Viteazul”: decizia luată la vârful regimului

„Mihai Viteazul” este unul dintre filmele preferate ale românilor și unul dintre puținele care au fost propuse de România socialistă la premiile Oscar, la categoria „Cel mai bun film străin”. De generații întregi, această producție cinematografică a fost urmărită de public, devenind o emblemă a filmului istoric românesc. CANCAN.RO vă prezintă detalii mai puțin cunoscute despre acest film.

Recunosc, sunt unul din împătimiții acestui film. Unii l-au văzut o dată și au rămas marcați. Atât de marcați, încât au simțit nevoia să îl revadă iar și iar. Mă număr printre aceștia și, trebuie să recunosc, am memorat multe dintre replici. Am căutat în arhive toate chestiunile mai puțin știute despre acest film, deci, pe cai că se filmează!

Detalii neștiute despre filmul „Mihai Viteazul”

Sergiu Nicolaescu avea să povestească faptul că, în primă fază, Columbia Pictures dorea să contribuie la realizarea filmului, oferind un buget de peste 4 milioane de dolari. Americanii îi doreau pe Kirk Douglas sau Charlton Heston pentru rolul domnitorului român, iar printre alte staruri care urmau să joace erau Elisabeth Taylor, Richard Burton sau Orson Welles. Era, în fapt, perioada de aur a filmului istoric internațional.

Sergiu Nicolaescu s-a dus direct la sediul CC pentru a obține aprobarea lui Nicolae Ceaușescu. Secretarul de Stat, Niculescu-Mizil, care a funcționat ca sol între regizor și președinte, s-a întors cu aprobarea din partea lui Ceaușescu. Sergiu Nicolaescu s-a urcat în primul avion pentru a semna contractul cu Columbia Pictures. Avionul rula deja cu viteză, dar, înainte de decolare, a fost oprit de o mașină intrată pe pistă.

Sergiu Nicolaescu a fost dus la Comitetul Central din nou, unde i s-a comunicat că Nicolae Ceaușescu s-a răzgândit și că dorea ca în film să interpreteze doar actori români. Scenaristul filmului, Titus Popovici, este bănuit de a fi vinovat de această ”răzgândire”, acesta temându-se că americanii vor schimba scenariul filmului. Un alt posibil vinovat este identificat în persoana lui Mircea Albulescu, cel care se pare că ar fi trimis o scrisoare către Nicolae Ceaușescu în care îl ruga să nu facă filmul cu actori străini.

Cum a fost ales Amza Pellea în „Mihai Viteazul”?

Sergiu Nicolaescu avea o listă lungă pentru acest rol, numărând peste 128 de nume. Selecția fiind anevoioasă și probabil dornic de a rămâne în istorie, Sergiu Nicolaescu și-a lăsat barbă și a decis să înceapă filmările cu el însuși în rolul lui Mihai Viteazul. Amza Pellea trebuia să interpreteze exact rolul lui Selim Pașa, adică rolul pe care avea să îl interpreteze, într-un final, Sergiu Nicolaescu. Chiar și Colea Răutu fusese pe lista rolului principal, dar Nicolaescu a fost deranjat de trăsăturile prea asiatice ale actorului și de vârsta sa înaintată, decizând să îl nominalizeze în rolul sultanului Murad al-III-lea.

Dumitru Popescu, secretarul cu probleme de cultură al CC, explică motivul real al schimbării lui Sergiu Nicolaescu din rolul lui Mihai Viteazul. Acesta afirmă că totul se trage, din nou, de la același Titus Popovici. Scenaristul a făcut presiuni la CC al PCR, plângându-se că Sergiu Nicolaescu nu avea experiență ca actor și a amenințat că se va sinucide dacă filmările vor continua astfel. Dumitru Popescu a decis să asiste la probe și, după ce l-a găsit pe Nicolaescu prea rigid iar pe Amza Pellea mai relaxat, a decis ca Amza Pellea să joace în rolul lui Mihai Viteazul.

Lucrurile nu s-au încheiat însă aici. Sergiu Nicolaescu a tunat și a fulgerat, amenințând că va reclama primului ministru această nedreptate și susținând că el este nepotul lui I.Gh Maurer, deci trebuie să aibă ultimul cuvânt. Aceste amenințări ajung la urechile lui Ceaușescu, care aude că este amenințat de ”nepotul lui Maurer”, dar Ceaușescu râde și îi transmite lui Nicolaescu să își vadă de regia lui. Astfel, Amza Pellea rămâne în acest rol, o întâmplare fortuită pentru filmul și rolul care vor intra în legendă.

Scenele sexy din ”Mihai Viteazul”

Tânăr și neliniștit, cum am spune noi astăzi, Sergiu Nicolaescu, ca orice artist, mai hotărăște să facă o ”boacănă”. Urmărind producții străine de film acesta hotărăște să ridice o problemă delicată în timpul unei consfătuiri ce a avut loc la 25 mai 1968. Dorința regizorului, după ce observă că cinematografia cehoslovacă și cea poloneză prezintă în filme și scene ”sexy”, este ca și Mihai Viteazul să fie prezentat într-o scenă intimă alături de o femeie. Nicolaescu îl asigură pe Ceaușescu că nu va avea scene în care Mihai Viteazul „va face pipi”, dar că își dorește „ca acest om să iubească”.

Întrebat dacă poate Mihai Viteazul să iubească sau nu și dacă poate introduce scene ”sexy” în film, Nicolae Ceaușescu a lăsat-o „încurcată” dar destul de clară. Acesta a spus că și el crede că Mihai Viteazul a făcut dragoste, și că poate fi redată această informație, dar doar dacă a avut rol dominant în activitatea lui. Dacă a fost doar ceva lăturalnic, să fie tratată tot lăturalnic de către Sergiu Nicolaescu.

Uite-l pe Amza, auzi-l pe Emanoil Petruț!

O altă chestiune interesantă este faptul că vocea lui Mihai Viteazul nu se aude, de fapt, deloc în film. Deși a reușit să învingă pe planul imaginilor, pe planul vocii acesta a suferit până în ziua morții din pricina faptului că vocea sa din film a fost dublată cu vocea lui Emanoil Petruț.

Au circulat multe variante în privința acestei ciudățenii. Explicația cea mai comună a fost cea că lui Amza Pellea i-ar fi crescut un polip pe o coardă vocală în timpul filmărilor iar vocea sa ar fi avut de suferit. Totuși, fiica marelui actor a făcut lumină în acest caz.

Aceasta a declarat pe Facebook că nu acesta ar fi fost motivul real și că vocea s-ar fi schimbat la indicațiile lui Sergiu Nicolaescu. Acesta a insistat și a înlocuit vocea lui Amza Pellea cu cea a lui Emanoil Petruț. Să fi fost o formă de răzbunare?

Două întâmplări povestite de Amza Pellea în anul 1973

Într-o revistă Almanahul literar din 1973, am dat și de două întâmplări mai puțin cunoscute, povestite de marele actor din timpul fimărilor de la Mihai Viteazul. Astfel, acesta povestește o scenă în care se afla în trafic, spre locul de filmare a unei bătălii, împreună cu Sergiu Nicolaescu în mașină.

Opriți de mai bine de jumătate de oră la un filtru al Miliției, Sergiu Nicolaescu coboară din mașină și cere întâietate milițianului, spunând cine este și că se îndreaptă spre platoul de filmare, iar în mașină așteaptă Mihai Viteazul. Milițianul, uitându-se în mașină, a replicat mucalit: „Ce Mihai Viteazul, tovarășe? Ăsta e Decebal!”

O a doua întâmplare povestită de Amza Pellea se desfășoară chiar la Călugăreni, pe malul Neajlovului. În toiul verii se filma scena bătăliei. Căldură mare, praf, armurile înfierbântate de la soare. Într-o pauză, Amza Pellea își amintește că s-a dus să bea apă rece de la o cisternă. Lângă el, un țăran din figurație suferea de aceeași boală. Bând apă în preajma lui Amza Pellea, acesta îi mărturisește că nu crede că este bine ce fac. Mirat, Amza îl întreabă de ce. Țăranul îi explică amuzat că Mihai Viteazul s-a luptat o zi de dimineață până seara, dar ei se bat deja de două săptămâni și tot nu mai termină.

