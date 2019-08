Detaliul înfiorător a ieșit la iveală. Cum și-a modificat Gheorghe Dincă mașina pentru a-și putea răpi și sechestra victimele

Ancheta desfășurată la Caracal scoate zilnic detalii uluitoare despre Gheorghe Dincă, cel care le-a rapid și le-ar fi ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Monstrul din Caracal și-a făcut mașina special pentru a-și putea sechestra victimele.

Despre butoiul unde Dincă spune că a ars-o pe Alexandra specialiștii aveau să dea detalii uluitoare. ”La o analiză atentă, se poate observa clar că acel recipient este conceput pentru incinerare. Are anumite orificii ce dau de înțeles acest lucru, orificii larerale pe unde întră aerul și automat se produce o accelerare de ardere. E clar că a fost gândit pentru a ucide, în momentul în care a fost realizat. Nimic nu este întâmplător acolo”, au caracterizat persoane specializate.

Se pare că și autoturismul lui Gheorghe Dincă ar fi fost modificat special pentru răpiri. Astfel, din spusele unei tinere care a refuzat să meargă cu el spre casă, criminalul din Caracal avea un element șocant în mașină! ”M-a abordat în stație. Eram cu încă alte două persoane și a insistat să mă ducă la destinație. Nu mi-a plăcut că era insistent și l-am refuzat, în plus, îmi aduc aminte că am văzut la scaunele din spatele autoturismului un grilaj de metal! Am fost îngrozită. Am zis că mai bine aștept autobuzul și bine am făcut. Doamne ferește, cine știe ce putea să mi se întâmple”, a spus o femeie, potrivit wowbiz.ro.