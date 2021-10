Dezastru la scară mondială! România, pe primul loc în lume la rata deceselor de COVID

Valul patru al pandemiei de coronavirus a lovit România ca un tzunami, mii de infectări fiind raportate zilnic, dar, din păcate și sute de decese. Dezastrul de la noi din țară din ultimele săptămâni a făcut ca România să ajungă pe primul loc în ceea ce privește rata deceselor de COVID.

Felul în care se calculează procentul numărului de decese este raportat la un milion de locuitori, în ultima săptămână. Astfel, România are cea mai mare medie din Europa: de 16,6. Este cea mai mare medie din Europa, dar din păcate, conform datelor celor mai recent bilanț, este și cea mai mare medie pe plan mondial.

România este urmată, în Europa, de Bulgaria, cu o medie de 12,37 decese, potrivit Our World in Data. Și Lituania are o situație destul de dificilă, cu o medie de 10,14 de decese, în condițiile în care și incidența COVID-19 este mare în această țară.

În schimb, în vestul Europei, Franța, Italia, Marea Britanie, Portugalia indicele deceselor este foarte mic, acesta fiind direct proporțional cu procentul foarte mare al populației vaccinate. În Marea Britanie, de exemplu, este sub 2, deși numărul cazurilor este comparabil cu cel din valul precedent al pandemiei. Numărul deceselor, în această țară unde populația este în bună parte vaccinată, este acum chiar și de 20 de ori mai mic.

