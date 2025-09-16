Deznodământ trist pentru Lucian, militarul de 42 de ani care a dispărut în urmă cu 8 zile: „În urma operațiunilor...”

Militarul din Buzău, dat dispărut în urmă cu opt zile după ce a intrat în apele Dunării, a fost găsit fără viață. Mihaiu Lucian, în vârstă de 42 de ani, și-a pierdut viața în urma tragicului incident petrecut în timpul unei ieșiri la pescuit.

Trupul caporalului Mihaiu Lucian, militar al Batalionului 200 Sprijin „Istrița” din cadrul Diviziei 2 Infanterie „Getica” Buzău, a fost descoperit duminică, 14 septembrie, în zona localității Unirea din județul Călărași, la distanță de 8 zile după ce a fost dat dispărut.

Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, fusese dat dispărut pe 6 septembrie, atunci când, aflat în concediu, a mers la pescuit împreună cu mai mulți prieteni. La un moment dat, a intrat în apele fluviului și nu a mai reușit să ajungă la mal.

Colegii bărbatului sunt în doliu

În cele opt zile care au urmat, caporalul a fost căutat intens de echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Călărași, sprijinite de scafandri din cadrul ISU București-Ilfov. Corpul său a fost observat, în cele din urmă, de un trecător, pe brațul Borcea, care a alertat autoritățile.

„În data de 14.09.2025, în urma operațiunilor de căutare desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Călărași, cu sprijinul echipei de scafandri din cadrul I.S.U. București-Ilfov, a fost găsit trupul neînsufleţit al caporalului Mihaiu Lucian, în vârstă de 42 de ani, militar al Batalionului 200 Sprijin „Istrița”. Militarul dispăruse în apele fluviului Dunărea, pe raza localității Unirea, județul Călărași, în data de 06.09.2025, în afara orelor de program”, au transmis autoritățile.

Divizia 2 Infanterie „Getica” a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina oficială, în urma morții lui Mihaiu Lucian.

„Conducerea unității militare este alături de familia îndoliată și transmite, în numele întregului personal, sincere condoleanțe familiei militarului. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul transmis de Divizia 2 Infanterie „Getica” pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Doliu în mass-media! Unul dintre foștii profesioniști de elită ai TVR-ului a murit la 68 de ani

Tragedie la Spitalul Județean din Reșița! Un bărbat și-a pierdut viața în urma prăbușirii unei trepte