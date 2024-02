Dezvăluirea surprinzătoare făcută de Jorge! Și-a cerut soția în căsătorie din frică: „Ne certasem de câteva ori deja”

Jorge și Ramona Prodea formează unul dintre cuplurile solide din showbiz și pare că nimic nu îi poate despărți. Recent, artistul a vorbit despre relația sa și a făcut o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta. Acesta a mărturisit că și-a cerut partenera în căsătorie din teamă. Cum a ajuns Jorge să facă pasul cel mare?

Jorge și Ramona Prodea formează un cuplu de mult timp și sunt căsătoriți de 10 ani. Începuturile relației celor doi au fost unele dificile, asta pentru că la acea vreme el își dorea să „mai golănească”, iar ea voia ceva serios. Aceste dorințe diferite i-au dus în punctul în care s-au despărțit de mai multe ori, însă mereu a urmat și împăcarea. Toate acestea au durat până în ziua în care a decis să pună mare întrebare, însă recunoaște acum că a făcut pasul din frică.

Așa cum spuneam, inițial, relația dintre Jorge și partenera sa a fost una tumultuoasă, presărată cu multe certuri și împăcări. Ramona Prodea a ajuns chiar în punctul în care a vrut să spună adio definitiv, însă atunci Jorge a intervenit rapid, s-a așezat în genunchi și a pus marea întrebare.

Recent, artistul a mărturisit că a făcut acest gest din frică, din teama de a nu rămâne singur. Chiar dacă la acea vreme nu îi stătea gândul la căsătorie, fiind proaspăt divorțat, Jorge a realizat că nu își dorește să piardă femeia de lângă el, așa că a făcut ce trebuia pentru a se asigura că aceasta o să îi rămână alături.

„Atunci când am cerut-o în căsătorie pe soția mea, am făcut-o într-un moment de frică, de a nu rămâne singur. Îmi era teamă că o să mă părăsească și din frica de a nu rămâne singur am cerut-o în căsătorie. Ne certasem de câteva ori deja, ne despărțisem de câteva ori, ne împăcaserăm de câteva ori.

Eram într-o perioadă în care eu nu eram cuminte deloc și nu îmi stătea gândul că iar o să intru într-o relație lungă. Nu mai aveam chef, de abia ieșisem dintr-o relație, divorțasem, eram bine. Ceva în sufletul meu îmi zicea că nu trebuie să o las pe fata asta. Am ajuns amândoi pe podeaua din baie și ea nu mai putea. A zis: Nu mai pot, gata, mi-a ajuns, hai să oprim aici”, a mărturisit Jorge, în cadrul unui podcast.