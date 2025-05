Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ despre campania lui Nicușor Dan. Cine l-ar fi ajutat, de fapt: ”Va începe să plătească datoriile”

Într-o nouă ediție a emisiunii moderate de Dan Diaconescu, invitatul principal, analistul politic Cozmin Gușă, a făcut dezvăluiri de ultimă oră despre campania lui Nicușor Dan! Cine l-ar fi ajutat, de fapt, pe noul președinte al României?

Vă prezentăm dialogul dintre Cozmin Gușă și Dan Diaconescu cu privire la campania pe care a avut-o Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale! Iată ce dezvăluiri a făcut analistul politic!

Cozmin Gușă: Deci Nicuşor Dan va începe să își plătească datoriile. Pentru că aceste alegeri, despre care unii zic că au fost câștigate cu votul moldovenilor. Poate da, poate nu. Și aia din diaspora, și aia care au făcut turism electoral, că asta s-a dovedit. (…) Dovezile că au fost prezentate public, n-a luat nimeni nicio amendă.

Alții zic că au fost câștigate cu ajutorul francezilor. Asta este o supoziție logică, dar este susținută de declarația care n-a fost penalizată din punct de vedere al justiției, al lui Pavel Durov, miliardarul de la Telegram, șeful Telegram, și apoi susținută de către alți oameni cu greutate în industria IT și sociologi, cum ar fi Elon Musk sau David Sacks. Oameni care se pricep la aceste lucruri, iar unul dintre ei, Sacks, a spus: „Cu toată experiența mea de statistician, de sociolog vechi, vă spun că este o imposibilitate sociologică ca într-o țară ca România, cu un asemenea electorat, după ce un candidat suveranist de opoziție a luat 41% în primul tur, cel care s-a asociat cu puterea și a luat doar 21% în primul tur, să poată să câștige alegerile”. Deci, cum o luăm?

Are datorii la Moldova, sigur, la Maia Sandu, la Soros, că acolo e rețeaua Soros. Are datorii la Franța, cu siguranță. Are datorii la șeful STS, clar. Ionel Bălan, șeful STS, l-am văzut în Parlament, i-am făcut poză, mă rog, i-au făcut niște jurnalisti poze și mi-au trimis o mie. Era între Gabriel Vlase de la SIE și celălalt mare general la care îi este dator Nicușor Dan, Lucian Pahonțu de la SPP. Deci are datorie aici. Are datorie la Florian Coldea. Rețeaua lui Coldea a reușit să îi facă o mare galerie. Prin Coldea, Sebastian Ghiță și Victor Ponta au făcut acest joc electoral, prin care l-au împiedicat pe Crin Antonescu să ajungă în turul 2. Și acolo era, de fapt, un careu. Era careu Florian Coldea, George Maior. Prin George Maior s-a ajuns la Sebastian Ghiță în urmă cu un an.

S-a ajuns în vara anului 2024 ca să fie împăcarea dintre el și Coldea pentru niște proiecte. Sebastian Ghiță l-a tras apoi pe Victor Ponta aici, ca să se împace cu toți. Victor Ponta n-a jucat în alegerile din 2024 pentru că n-a mai apucat, dar apoi a fost pus la treabă de către ceilalți trei: Coldea, Maior și Ghiță, la alegerile din 2025. Deci aici s-a jucat o partidă tare de tot și mai târziu o să revin cu niște informații bombă despre implicarea lui Ghiță în viitorul scandal la nivel înalt. Îmi pare rău, eu nu sunt dușman cu el deloc. Dar el este implicat în convorbirea telefonică.

Dan Diaconescu: Asta istorică între Nicușor și domnul Donald Trump.

Cozmin Gușă, despre legătura dintre Nicușor Dan și Preafericitul Daniel

Cozmin Gușă: Da, iar asta mai devreme sau mai târziu va fi anchetată. Și o să spun de ce, dar nu vreau să ies de la subiect. Am arătat lista cărora le este dator Nicușor Dan. Al doilea nume, care în mod real l-a ajutat pe Nicușor Dan foarte puternic.

Dan Diaconescu: Cine?

Cozmin Gușă: Preafericitul Daniel.

Dan Diaconescu: Păi aici te contrazic… Bine, l-a salutat la începutul ședinței, dar la sfârșit a uitat să-l mai salute, la a doua intersectare.

Cozmin Gușă: Cred că… A fost sfătuit. M-am gândit mai bine. Și cred că a fost sfătuit să uite să-l salute pentru ca să creeze această distanțare.

Dan Diaconescu: Ce ne dai tu e bomba bombelor acum, nu?

Cozmin Gușă: Independent de mine am aflat că Patriarhul Daniel a fost cel mai tare susținător al lui Nicușor. Dar nu uita că în campania din 2024, Maia Sandu de mână cu Elena Lasconi, tot candidata progresiștilor, s-au dus și au fost primite de Patriarhul Daniel. Și au luat binecuvântare în timpul campaniei. Adică Patriarhul Daniel, sigur că avea mai mulți cai pe care juca, dar a preferat-o pe Elena Lasconi și cu Maia Sandu de mână s-a dus acolo și a dat binecuvântare Elenei Lasconi. N-a mai fost turul 2. Dar după aceea și-a transferat sprijinul la Nicușor Dan.

