Dezvăluiri halucinante în cazul lui Florin Busuioc! Șeful șecției de cadiologie, de negăsit în momentul în care actorul a fost dus la Urgențe!

Medicul care l-a operat pe Florin Busuioc, Paul Trașcă, a declarat că actorul a ajuns în stare foarte gravă la spital, unde a mai suferit încă 3 stopuri cardiace. Acesta a confirmat că șeful secției avea telefonul închis, deși spune că nu avea neapărat nevoie de acord.

”Da, este adevărat că șeful șecției de cardiologie avea telefonul închis. Nu aveam neapărat nevoie de acordul lui. Era o chestiune formală. Florin Busuioc a suferit un infarct, era undeva la Filarmonica din Craiova, din câte am înțeles. Era la un spectacol. A suferit un infarct, urmat de un stop cardiac, a fost resuscitat destul de repede de colegii de la Urgențe, i-a fost administrat un tratament trombolitic. A fost adus în departamentul de urgență al spitalului din Craiova. Aici a făcut încă trei stopuri cardiace, care s-au resuscitat, s-a pus problema transportului la București, dar din păcate, condițiile atmosferice nu au permis zborul cu elicopterul pentru că era ceață. Starea hemo-dinamică era una foarte gravă. Era un șoc cardiogen, tensiune 6, era intubat, ventilat mecanic”, a declarat doctorul Paul Trașcă, pentru Mediafax.

Doctorul spune că a fost chemat de acasă și a fugit repede la spital, neexistând personal pentru permanența în cazul acestor intervenții. „Noi am fost contactați de către managerul spitalului, de ministrul Sănătății. Am venit de acasă, pe la ora 23, că din păcate noi nu asigurăm program de infarct acut, că nu avem personalul necesar. S-au mai pus stenturi la noi, dar la pacienți cronici sau și la acuți, la alt tip de infarct, care mai poate să aștepte. Eu sunt singurul care are competență, mă mai ajută un coleg rezident, este încă o colegă Emilia Goanță, care mă mai ajută cu altfel de proceduri. Adică n-avem echipă mare să asigure”, a mai spus doctorul Paul Trașcă.

Întrebat despre starea lui Florin Busuioc după operație, medicul a declarat că actorul este stabil din punct de vedere cardiologic, iar totul depinde acum de recuperarea neurologică.

„A fost o mobilizare generală, zeci de oameni participanți la această operație, toată cardiologia, tot serviciul, în afară de șeful de secție. Tot Serviciul de la Urgență, la ATI. S-a montat stentul. Rezultatul angiografic este unul foarte bun. Din păcate a stat foarte mult în stop cardiac, iar acum totul depinde de recuperarea neurologică. Cordul este stabil. Nu aș putea să vă spun cât timp a stat în stop. Ei spun că a ajuns destul de repede la UPU și chiar înainte au fost date indicații prin telefon”, a mai spus medicul.

Surse medicale au declarat că deși a fost inaugurat recent un corp de clădire unde funcționează Cardiologia Intervențională la Craiova, lucrurile se desfășoară destul de lent și fără personal de specialitate, din cauza mentalităților învechite și a refuzului unora dintre medicii vechi din sistem să își asume responsabilitatea unei intervenții de amploare, cum a fost cazul lui Florin Busuioc. Potrivit surselor citate, actorul a fost stabilizat în UPU, iar în acest timp s-au chemat de acasă singurii chirurgi care fac cardiologie intervențională la Craiova, medicul specialist Paul Trașcă și doctorul rezident Eugen Țieranu, echipa fiind mobilizată de urgență la spital.

Cei doi l-au operat pe Florin Busuioc și i-au montat un stent, aceasta fiind prima intervenție de acest fel făcută la Craiova, până acum, pentru astfel de intervenții, pacientul fiind trimis la București cu un elicopter.