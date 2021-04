Dezvăluiri inedite. Ce făceau Zanni și Ana Porgras, atunci când nu erau filmați: „Îl iubesc”

Între concurenții de la Survivor România nu există numai sentimente de rivalitate, ci și de prietenie și chiar de dragoste. Ana Porgras și Zanni sunt protagoniștii unei idile pe care telespectatorii nu au avut cum să nu o remarce.

Atunci când nu erau filmați, Ana Porgras și Zanni se susțineau reciproc și erau alături unul de altul. Eliminarea concurentei l-a făcut pe faimos să verse lacrimi amare, mai ales că între cei doi există mai mult decât o relație de prietenie și susținere.

„Am văzut și eu reacția lui, cred că după ce am văzut reacția lui am plâns mai mult pentru reacția lui și pentru sentimentele pe care mi le-a transmis.

Mi-am luat la revedere de la el cu ochii în lacrimi pentru că nu am vrut nici eu să mă vadă plângând, i-am spus că el pentru mine este un campion, e Survivor România 2021 și știu că va lupta cu toată puterea lui să câștige premiul. Eu în competiție l-am susținut din tot sufletul de Zanni și el pe mine. Mi-a părut rău că am ieșit și că visul meu s-a terminat acolo. Asta a fost 50 la sută și 50 la sută a fost că l-am lăsat acolo și știam că își caută o susținere în mine și în competiția aia eu eram aliatul care era tot timpul lângă el” a spus Ana Porgras, pentru wowbiz.

Zanni a susținut-o cel mai mult

„Am avut momente în care am vrut să plec și el îmi spunea că eu nu am cum să plec. În primele două săptămâni, când am ajuns, mi se părea imposibil ce se întâmplă, mi se părea că am făcut ceva rău în viață și am ajuns în junglă. Am fost speriată de tot ce se întâmplă și faptul că nu mai vorbeam cu mama în fiecare zi, nu mai aveam acces la nimic” a mai completat aceasta.

„Aș fi vrut să îi spun lui Zanni că am încredere în el mie la mie, că a fost persoană care m-a susținut cel mai mult și că îi mulțumesc din tot sufletul, că e o forță a naturii și că nimic nu o să îl dărâme în competiția asta și că ne vedem acasă. Sper să reușească să treacă repede peste plecarea mea, să se adune și să nu se lase dărâmat și să fie un om bun. Eram persoană care îi spunea mereu să se liniștească, să nu se mai certe și sper să își aducă aminte de cuvintele mele când va ceda. Cred că Zanni se va adapta foarte bine și cred că, chiar dacă va spune că nu o să mai tragă, pe traseu va trage la fel de tare pentru echipa. Chiar dacă am plecat și va face stafetele cu Elena, cred că va trage la fel de tare să aducă puncte pentru Faimoși” a conchis Ana.

Sursă foto: captură Kanal D