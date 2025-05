Dezvăluiri tulburătoare din viața unei vedete de la Kanal D: ”O arunca pe mama de toți pereții! Îi ștergeam lacrimile de pe obraz!”

Unul dintre cei 12 concurenți de la Tempting Fortune România ascunde o dramă tulburătoare, pe care a povestit-o în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Gabriel Muntianu are doar 22 de ani, dar și-a protejat mama de un tată alcoolic și violent, a muncit la negru ca să pună pâine pe masă și a plecat în lume cu o valiză, fără să știe dacă a luat Bacul. Acum luptă în show nu pentru el, ci pentru cele două femei simple care l-au crescut – mama și bunica, pe care visează să le ducă pentru prima dată la mare.

Deschis, vulnerabil și cu ochii înlăcrimați, Gabriel Muntianu ne-a povestit despre copilăria lui de coșmar. Concurentul de la Tempting Fortune România, reality show difuzat de Kanal D începând cu 11 mai, a rememorat momentele dureroase trăite alături de o mamă abuzată și un tată dependent de alcool, mărturisind cu sinceritate trauma care l-a forțat să devină bărbat înainte de vreme.

„Mama a avut o viață chinuită, a suferit foarte mult. Îmi aduc aminte că eram mic și îi ștergeam lacrimile de pe obraz și nu înțelegeam… Am si acum imaginile alea în minte, m-au marcat. Tatăl meu a avut mereu mari probleme cu alcoolul. Vorbim de un om care la prima oră bea un ibric de țuică, de tărie. Când aveam eu vreo 14 ani n-am mai suportat. Era beat și avea chef de scandal. Pur și simplu o trăgea pe mama, o arunca de toți pereții și căuta motive de scandal. M-am băgat între ei și i-am spus să plece, dacă nu se înțeleg să se despartă, pentru că m-am săturat…„, a povestit cu emoție Gabriel Muntianu care, la debutul adolescenței a fost nevoit să preia rolul de cap al familiei.

Gabriel Muntianu: ”După BAC m-am urcat în tren și am plecat să încep aventura vieții mele”

Tot el spune că în liceu fugea de la ultimele ore ca să muncească la negru și a mers la bacalaureat cu bagajele făcute, hotărât să plece de acasă și să înceapă de unul singur drumul prin viață.

„Mă învoiam ultima oră (n.r. de la școală) ca să mă duc să muncesc la negru. Prima oară am lucrat la o fabrică de ciorapi, eu mă ocupam de vopsit, de spălat și de călcat. Apoi am avut un job part-time la o pizzerie în mall, aveam 17 ani. După care, la 18 ani, am venit la bacalaureat cu bagajele deja făcute. Nici nu îmi păsa dacă iau bacul sau nu, mai ales că eram fără pregătire, fără meditații. Am luat bacalaureatul doar la română. Nu prea aveam timp să învăț, aveam toată gospodăria pe cap. Fratele meu muncea în străinătate. După BAC m-am urcat în tren și am plecat să încep aventura vieții mele”, a povestit concurentul de la „Tempting Fortune România„. A încercat să își facă un viitor în Târgu Jiu, Timișoara,apoi Germania, cu întreaga viață în valiză.

Participarea lui la „Tempting Fortune” nu e o simplă aventură. Mărturisește că este o misiune și modul lui de a oferi o viață mai bună mamei și bunicii, cele două femei care i-au dat tot ce aveau mai bun din puținul lor.

„Sunt potrivit pentru acest show, pentru că toată viața mea a fost o luptă. Merg cu dorința de a-mi schimba viața în mai bine, a mea, a mamei mele și a bunicii mele. Cât au ele de trăit, cât mai au de tras viața asta după ele, vreau să le fiu ajutor, vreau să le fac viața mai frumoasă, cât le mai am lângă mine. Sunt două femei simple de la țară, ele nu au văzut marea sau muntele, nu s-au plimbat undeva, n-au mers la un restaurant. Vreau să le ofer șansa de a experimenta lucruri noi în viața lor, pentru că merită, au un suflet foarte bun. Merită tot binele pe care îl pot oferi.

„Strategia mea este să îi ajut pe ceilalți să fie tari, să reziste tentațiilor, să le deschid mintea. Această competiție este pentru a ne încerca slăbiciunile, a ne pune în evidență si a demonstra lumii că suntem persoane puternice”, ne-a mai declarat concurentul înainte de a pleca în aventură.

