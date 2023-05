În moarte clinică a ajuns, fix acum 25 de ani, cântăreața de muzică populară, Denisia Paliță. S-a întâmplat în urma unui groaznic accident de circulație, când se întorcea, alături de doi colegi, de la o nuntă din Vâlcea. A fost desfigurată și a avut nevoie de multe luni de recuperare pentru a se pune pe picioare. Artista a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum a trecut pe lângă moarte, cum fostul mare cântăreț, Petrică Mâțu Stoian, a vizitat-o la spital, dar și cum avea, câțiva ani mai târziu, să se angajeze chiar la …morga!

Medicii nu-i mai dădeau aproape nicio șansă. Comă profundă, moarte clinică… Cântăreața, care avea atunci doar 20 de ani, a fost catapultată prin parbriz și a rămas, inertă, pe capota mașinii. Ambulanța, chemată de niște săteni, a dus-o la spital. Alături de ceilalți doi pasageri din autoturism, colegii ei de scenă.

(CITEȘTE ȘI: NICI EI NU I-A VENIT SĂ CREADĂ! ALINA EREMIA, IMPLICATĂ ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER. CE S-A ÎNTÂMPLAT, DE FAPT)

Accident teribil, catapultată din mașină prin parbriz!

Denisia Paliță își aduce aminte totul, chiar dacă au trecut, de atunci, 25 de ani. Își amintește ce a simțit după impact, cum a auzit ce se întâmplă în jurul ei, fiind în moarte clinică, dar și cum a ”înviat” brusc și și-a văzut mama lângă ea, cu lumânarea în mână.

”Pe 25 mai se împlinesc 25 de ani de la acel groaznic accident rutier. Eram la școală, la postliceală sanitară la Târgu Jiu, în ultimul an, și începusem, oarecum, să cânt, mergeam cu cei mari, cu cine te lua. Mergeai, învățai, acceptai să fii plătit cât ți se oferea…

Am fost, am cântat la nuntă, în comuna Berbești, județul Vâlcea, și am plecat la Târgu Jiu. Am plecat cu șeful de formație, care conducea un Mercedes de ăla vechi, clasic, și cu un coleg solist. Omul se grăbea… Știu că, la un moment dat, într-o comună am văzut în fața noastră un camion cu pietriș. Am văzut și când camionul a semnalizat stânga, să intre pe un teren. Eu eram în față, lângă șofer.

Am văzut cum accelerează colegul meu. Și l-am auzit spunând `muriiiiim`. Exact așa am auzit! Și, în momentul ăla, am simțit izbitura. Impactul, nimicitor. Cel din spatele meu a venit peste scaun, în față, iar eu am fost proiectată în parbriz. Am avut ochelari de soare și cioburile mi-au intrat în pleoapa dreaptă, dar nu în ochi. Am spart parbrizul cu capul și am fost proiectată pe capotă.

Nu am simțit nicio durere, am început să aud țipete în jurul meu. Îi auzeam pe toți, îi simțeam în jurul meu, dar nu puteam să vorbesc. Au sărit oameni din acea comună să ne ajute. Ei m-au scos dintre fiarele contorsionate”, este prima parte a dezvăluirilor Denisiei Paliță.

Auzea tot, nu se putea mișca, nu simțea nimic. Oamenii strânși la locul accidentului și-au făcut cruce. ”E moartă!”.

”Am intrat în comă profundă, toată lumea a crezut că-s moartă. Numai sânge… Am ajuns la Târgu Jiu cu ambulanța. M-au băgat într-o sală, într-o rezervă, mi-au cusut buza cu ață de sac sau de ce era. Buza superioară a fost secționată definitiv în partea stângă. Mi-au pus și tubul de oxigen.

În scurt timp a aflat mama. A venit la spital, cu lumânări aprinse, pentru că doctorul i-a spus că sunt în comă profundă și că sunt mici șanse să supraviețuiesc.

Pe timpul stării mele de comă profundă, de moarte clinică, am înțeles că la patul meu a venit Petrică Mâțu Stoian. Eu m-am intersectat cu el, când mă mai duceam și cântam”, continuă cântăreața de muzică populară.

Ce a văzut Denisia cât a fost în moarte clinică: ”Mă chema acolo, îmi trăgea pașii!”

Timp de aproape șapte ore nu a prezentat niciun semn vital. Dar s-a trezit pe o câmpie, iarbă multă și flori. I-a apărut o arcada luminoasă, iar pașii ei s-au mărit, voia să intre…

”De la orele 13:30 și până seara, la nouă, am fost moartă. Nu am prezentat niciun semn vital. Eu i-am simțit pe toți atunci, i-am auzit, dar că mama este lângă mine nu am știut.

În timpul șederii mele în patul spitalului, pe tot parcursul ăsta, am ajuns pe o vale, pe o câmpie superbă unde auzeam cântec de păsări. Natură superbă, verde peste tot… Parcă mai erau și flori. Mergeam așa de liniștită, mă simțeam bine. În fața mea am văzut o arcadă, ca la evenimente. O aură puternică. Un semicerc imens de lumină. Mă chema acolo. Acolo îmi trăgea pașii, încerca să mă absoarbă.

Și am văzut și un podeț, ca la țară, acoperit cu beton, cu pământ, acele burlane, din țeavă groasă. Mă apropiam să trec podețul, lumina mă capta. Nu am ajuns să fac pasul. M-am oprit în fața arcadei. Atât de tare am simțit căldura luminii, eram pe pat, conectată la oxigen, că am sărit direct în fund”, curg dezvăluirile artistei.

Mama ei o veghea. A tresărit atunci când copila a ”înviat” brusc. ”Mama s-a dat de pe marginea patului, avea lumânarea în mână. Am încercat să vorbesc, n-am putut, dar i-am făcut un semn cu mâna, că să fie liniștită că-s bine. Acesta a fost fenomenul. Am văzut o altă dimensiune.

Mi-am revenit, spitalizarea mea a fost 10-12, cam așa. Am primit un certificat medical cu diagnostic de sluțire. Am mers acasă și am început procesul de recuperare. Așa, cu capul cât eram, a trebuit în mai puțin de o lună să-mi dau examenul de postliceală sanitară”, a dezvăluit Denisia Paliță.

Apoi, cântăreața și-a găsit iubitul. Pe care l-a luat de soț, însă nu a făcut deloc alegerea bună. Gelozia bărbatului a condus la divorț, după ce, în prealabil, devenise agresiv verbal și fizic. ”Mi-a făcut multe promisiuni, că deschide laborator, te angajez acolo…Fac, dreg… Nu știu ce mai fac. În fine. În 2001, a plecat din țară să facă bani. Cum a plecat, așa s-a întors. În 2001 s-a născut fetița mea, Otilia Alexandra. Minunea asta de căsnicie a durat până în 2005”, a povestit Paliță.

(NU RATA: GESTUL FĂCUT DE DAN BITTMAN, DUPĂ CE MONICA ODAGIU A ACCIDENTAT MORTAL UN TÂNĂR. IMAGINILE AU FOST FĂCUTE PUBLICE)

S-a angajat la morga, după o cântare în fața medicilor

Avea să dea norocul peste ea. A cântat la o nuntă, unde erau medici. ”Una dintre doamnele de la Resurse Umane a vorbit către medicii de la masă: o vedeți pe fata care cântă? E și ea tot asistentă, dar este o amărâtă, este în proces de divorț. Unul dintre cei de la masă mi-a adus ciubuc 10 lei și mi-a spus să anunț o dedicație pentru spital. Și mi-a zis că o să vină la mine un doctor și o să-mi propună să lucrez.

Am intrat în separeu, unde era masa muzicanților, și a venit un domn impunător, masiv, așa, un domn cu atitudine. Ne-a salutat pe toți. Mi-a zis că se numește Ghiță Marian. Mi-a spus că e medicul legist, șeful Serviciului de Medicină Legală Vâlcea. Am vorbit cu el. Mi-a spus că la masa lor s-a discutat despre mine, că sunt asistentă medicală.

Medicul m-a întrebat dacă aș vrea să lucrez și ce fel de asistentă sunt. Era un post vacant temporar, pentru un an, la morga. Luni, la prima oră, m-am dus la Spitalul Județean, cu actele. L-am căutat, așa cum mi-a zis. Am ajuns la birourile de Medicină Legală. Am intrat în cabinetul lui, mi-a studiat toate diplomele. A pus mâna pe telefon, a sunat la Resurse Umane și așa m-am angajat. Am crezut că trăiesc minuni! Un vis fantastic! A durat o zi, mi-au dat instructajul și am început munca.

Am stat un an temporar, am muncit de-am căpiat, apoi am intrat în examen pentru definitivare și l-am luat. Și din 2006 până astăzi, când noi vorbim, n-am nicio greșeală. Nimeni nu m-a contestat!

De 18 ani, am fost asistentă fără greșeală, de doi ani sunt oaia neagră a serviciului. E un chin și o teroare mai mare decât am luat țeapă cu banii în Filipine. S-au schimbat lucrurile, șefii… De peste doi ani trăiesc un coșmar aici”, a încheiat Denisia Paliță.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.