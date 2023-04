Dezvăluirile dureroase ale unui fost consumator de droguri. „E multă suferință pe care am adus-o”

În ultimii ani, numărul tinerilor din țara noastră care consumă droguri a crescut alarmant de mult. Dramele produse de acest viciu perfid sunt nenumărate și extrem de triste. Andrei Ștefan, un fost consumator de droguri, a decis să vorbească deschis despre această experiență traumatizantă. Marcat profund de ce a trăit, el a decis să-i ajute pe cei care se confruntă cu acest viciu.

Din păcate, în ultimii ani, în țara noastră consumul de droguri în rândul tinerilor a devenit tot mai frecvent. În ciuda faptului că există nenumărate canale de informare asupra riscurilor la care se expun, tinerii nu țin cont de nimic și se lasă pradă acestui viciu. Dramele produse de consumul de droguri sunt de-a dreptul înfiorătoare, unele terminându-se chiar tragic.

Drama unui fost consumator de droguri

Andrei Ștefan (36 de ani) a decis să vorbească deschis despre perioada neagră în care a fost dependent de droguri. În podcastul Digi Context el a dezvăluit cum i-a influențat viața acest viciu.

În prezent el coordonează proiectul de prevenire a consumului de droguri din cadrul fundației Teen Challenge România. Astfel, el îi ajută pe consumatori să scape de dependență. În plus, Andrei merge în școli și le povestește elevilor despre experiența groaznică prin care a trecut, arătând-le astfel riscurile imense la care se pot expune dacă o iau pe acest drum.

Dezvăluirile sunt de-a dreptul șocante

Andrei a luat prima oară contact cu drogurile la o vârstă foarte fragedă, împins mai mult de anturaj. Ulterior, prins în hora acestui viciu, el a ajuns să facă lucruri incredibile doar pentru a-și procura droguri. Din păcate și frații săi au ales același drum, iar acest lucru i-a costat extrem de scump.

„La mine a fost și neșansa de a începe cu un drog atât de puternic. Mi-a plăcut foarte tare la început, nu neg asta, niște experiențe tari, puternice cu drogul. Era și o vârstă fragedă, 13 ani. Era o vârstă destul de mică, țin minte că nu avusesem nici măcar o prietenă până la vârsta aia. Deci pentru mine a fost cumva… drogurile au fost prima dragoste, să-i spun așa. Și apoi mă gândeam că nu înțeleg de ce lumea nu se droghează. Ar trebui să vadă toți cât de fain e să te droghezi. Și așa gândeam, pentru că, din nou, nu a venit nimeni să-mi spună ce va urma. Și a trebuit să trăiesc urmările pe pielea mea. Am 11 prieteni care au murit de supradoză. Părinții mei au divorțat, am început să vindem tot din casă. Fratele meu mai mic, la 20 de ani, a început să facă… toți făceam trafic cu droguri, însă el a început să vândă și heroină și în două săptămâni l-au arestat și i-au dat 6 ani cu executare. A făcut patru ani și șapte luni, cei mai frumoși ani din viața lui probabil, petrecuți după gratii. (…) Din nou, nu asta ne propusesem cu viața noastră. Fiecare ne-am dorit altceva, însă aici ne-a dus”, a spus Andrei Ștefan.

Dependența aproape l-a distrus. „Aveam 52 de kilograme”

După ani de zile în care a consumat heroină, Andrei a ajuns pe patul de spital, la dezintoxicare. Între timp, familia lui s-a destrămat, iar totul era pe cale să se termine pentru el. Totuși, cu ajutorul unui program al fundației la care este colaborator în prezent, el a reușit să învingă dependența și să-și înceapă o viață nou. În 2014 s-a căsătorit, iar acum își dorește să facă o facultate.

„În ultimul an de consum aveam 52 de kilograme, eram internat la un spital de dezintoxicare. Fratele meu mai mare plecase din țară în ideea în care o să reușească în altă parte, doar că a devenit consumator și de cocaină injectabilă în Spania. A făcut un preinfarct, supradoze, încă un preinfarct pe fondul consumului. Cel mic arestat, ai mei divorțați, casa era vraiște, nu mai aveam utilități, nu mai aveam gaze, nu mai aveam absolut nimic. Mama a început să se îmbolnăvească tot mai tare, până în punctul în care a dezvoltat un cancer la stomac, cancer de la care a murit acum câțiva ani. Doar un miracol de la Dumnezeu a făcut ca eu să pot să-mi reiau din nou viața, să încep să trăiesc din nou liber de dependență. Și prin cadrul fundației Teen Challenge, unde am terminat programul în 2013. Apoi, în 2014, m-am căsătorit. Am reușit cumva să îmi reiau mersul la liceu, pentru că îmi doresc foarte mult să fac o facultate, dar trebuie să o iau pas cu pas.”, a povestit Andrei.

