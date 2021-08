Oana Radu a reușit să slăbească peste 60 de kilograme și este extrem de mândră de progresele pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Recent, în cadrul unui interviu, artista a mărturisit faptul că și Cătălin, partenerul ei, a contribuit mult la progresul ei.

Artista Oana Radu a vorbit despre progresul pe care l-a făcut de-a lungul călătoriei sale în lupta cu kilogramele în plus. Aceasta a reușit să slăbească peste 60 de kilograme și, potrivit mărturisirilor sale, Cătălin i-a fost alături. Cântăreața are grijă la alimentație și face sport. Ba mai mult decât atât, nu are de gând să se oprească acum, dorind în continuare să aibă grijă de silueta sa.

”Nu mă abțin neapărat, doar că am ajuns la nivelul în care îmi place foarte mult forma mea, mai mult decât mâncarea. Îmi place foarte mult să mănânc, probabil că mâine și poimâine o să mănânc și chestii care sunt interzise, dar mi-am găsit echilibrul și datorită lui Cătălin foarte mult”, a declarat Oana Radu la Antena Stars.

Oana Radu, recunoscătoare soțului ei! Ce s-a întâmplat în căsnicia celor doi

Oana Radu și Cătălin s-au căsătorit în urmă cu un an, iar de atunci au avut de înfruntat câteva provocări, venite dintr-un moment tragic prin care artista a trecut în anul 2019, atunci când fostul iubit a murit, după ce a fost incendiat în scara unui bloc din Craiova. În urma evenimentului tragic, Oana Radu a suferit mult și vreme îndelungată s-a luptat cu anxietatea și depresia. Din fericire, în viața ei a apărut Cătălin Dobrescu care a ajutat-o să treacă peste tot și să se pună din nou pe picioare.

„Mi-a fost foarte greu și chiar am fost în iad. Mi-a fost extrem de greu în perioada în care am avut anxietate și încă am, dar cumva m-am mai ancorat în realitate, pentru că au trecut perioadele mai grele, cât de cât. M-a ajutat foarte mult Cătălin, soțul meu. Și evident, prezența prietenilor, dar cumva persoana de lângă noi e într-adevăr foarte importantă”, a declarat Oana Radu.

sursă foto: arhivă Cancan