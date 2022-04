Dezvăluirile incredibile făcute de Alex Velea: ”Mergea cu o ecografie falsă că e însărcinată cu mine”

Viața de artist nu este întotdeauna roz. Alex Velea, unul dintre cei mai respectați artiști din România, a povestit un episod incredibil de care a avut parte, în urmă cu mai mulți ani. În cadrul unui podcast, acesta a mărturisit că o tânără a pretins că ar fi însărcinată cu el. Ce s-a întâmplat la scurt timp?

Alex Velea a avut parte, de-a lungul timpului, de mai multe conflicte cu persoane cunoscute din showbizul românesc, printre care Aby Talent, Lino Golden, Mario Fresh și s-a zvonit, la un moment dat, că s-ar fi certat și cu Zanni, câștigătorul show-ului „Survivor România” 2021. În cadrul podcastului lui Radu Țibulcă, artistul a prezentat, de data aceasta, un episod incredibil din viața lui. În urmă cu mai mulți ani, acesta a avut probleme din cauza unei tinere care a pretins că ar fi avut relații intime cu el și că ar fi fost lăsată însărcinată.

”Am mai avut episoade mediatice nasoale. Primul a fost că am lăsat o fată însărcinată și tot o primeau pe la emisiuni. Cabral știa că urmează să prezinte știrea asta. El a avut amabilitatea și probabil sentimentul ăsta de frăție, de tovărășie, iar el m-a sunat și mi-a zis: «N-am cum să nu prezint, pentru că ăsta îmi e rolul. Vrei să zici ceva?». Mi-a dat dreptul la replică, mi-a dat posibilitatea să mă apăr. I-am zis că nu vreau să apar, nu vreau să zic nimic, că nici nu știu ce să zic”, a mărturisit Alex Velea.

Alex Velea: ”Mergea cu o ecografie falsă că e însărcinată cu mine”

Situația a degenerat și tânăra, care a pretins că a fost lăsată însărcinată de Alex Velea, a continuat să iasă public și să facă afirmații nefondate. Totuși, la vremea aceea, prezentatorul TV care ar fi reușit să o facă pe aceasta să spună adevărul ar fi fost Cătălin Măruță. Invitată în emisiunea sa, prezentatorul TV i-a adresat întrebări în așa fel încât să afle că afirmațiile ei erau, de fapt, false.

După emisiunea respectivă, Alex Velea ar fi fost sunat chiar de mama fetei și i-ar fi declarat că fiica ei ar suferi de anumite probleme de natură psihică, declarațiile ei fiind, de fapt, mincinoase.

”Mi s-a părut la început o glumă, apoi am văzut că tot o chemau pe fată la diverse emisiuni. Acolo mi s-a părut că Măruță mi-a ținut partea și am fost mândru că eu l-am considerat mult timp prietenul meu, și acolo mi s-a părut că a știut să pună de așa manieră întrebările încât să o facă pe fată să recunoască, de fapt, că totul era o minciună. Până la urmă m-a sunat mama respectivei. Avea niște probleme fata… sus, la mansardă. Am mers la notar, în fine. La final am plătit notar să semnez eu și ea, ca să arătăm că a fost totul o minciună, că a greșit, că nu era în deplinătatea facultăților mintale. Ea își imagina. Nu am avut nicio legătură sau relații intime ca să rămână însărcinată. Mergea cu o ecografie falsă că e însărcinată cu mine”, a continuat artistul.

Sursă foto: captură video