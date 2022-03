Se pare că Antonia și Alex Velea nu își pot vedea visul devenit realitate. Deși anul trecut cei doi s-au logodit, nunta se lasă așteptată. Au apărut probleme în paradis? Ei bine, Antonia a avut prima reacție, după ce s-a zvonit că s-ar fi despărțit de Alex Velea.

În urmă cu un an, Alex Velea i-a declarat iubirea Antoniei și a cerut-o de soție, iar nunta celor doi avea să fie cel mai așteptat eveniment al anului 2022, însă timpul a trecut și nici vorbă de nuntă, astfel, internauții nu au exclus varianta unei posibile despărțiri.

Prima reacție a Antoniei, după ce s-a zvonit că s-ar fi despărțit de Alex Velea

Nu este prima dată când iubirea celor doi este pusă la îndoială. Fiecare impas din viața lor le-a adus și mai multă stabilitate, iar Alex Velea și Antonia au devenit din ce în ce mai uniți.

Nu a trecut mult timp de când s-a zvonit că cei doi s-ar fi despărțit și Antonia a lămurit lucrurile pe rețelele de socializare. Artista a publicat un mesaj emoționant pentru Alex Velea:

”Partenerul potrivit te încurajează să-ți întărești limitele și să ai grijă de tine. Partenerul potrivit nu vrea să te simți stors de puteri și obosit – vor să te vadă fericit și sănătos’ @iamvelea asta e pentru tine. Mulțumesc!”, a fost mesajul Antoniei pe Instagram.

Reamintim că Antonia trece printr-o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Iubita lui Alex Velea a mărturisit că în urma unui control medical a avut un șoc atunci când medicii i-au spus că vârsta ei biologică este de 69 de ani, deși are doar 32.

Stilul de viață haotic, lipsa somnului, stresul și programul încărcat se pare că și-au spus cuvântul asupra vieții acesteia:

”Mă mobilizez să fiu matură şi puternică în toate deciziile relevante din viaţa mea de adult. De părinte. De curând, am făcut nişte analize şi, din cauza stresului, vârsta mea biologică este de 69 de ani.

Aşa că trebuie să muncesc mult cu mine să mă echilibrez, să nu mă mai stresez, să cobor această vârstă.

Somnul nu îmi prea ajunge, dar m-am obişnuit să dorm şi mai puţin, mai ales de când am copiii, dar şi pentru că mereu eram pe drumuri, că am un program destul de încărcat. Cred că m-am şi obişnuit aşa. Încerc să am grijă la alimentaţie, fac sport, iau vitamine, mă odihnesc, stau în linişte atunci când prind momente de linişte.”, a declarat Antonia, în cadrul unui intervi pentru OkMagazine.

Sursa foto: Instagram.ro