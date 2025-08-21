DGASPC, prima reacție după ce rudele tinerilor care s-au aruncat în fața TIR-ului au acuzat autoritățile: ”Eu trebuie să te anunț dacă tu neglijezi copilul?”

DGASPC a reacționat după moartea tinerilor îndrăgostiți care s-au aruncat în fața unui TIR! Rudele celor doi aruncă vina pe autorități! Vă prezentăm cele mai noi declarații! Iată despre ce este vorba!

Moartea Georgianei, o fată de doar 14 ani, și a lui Cătălin, un tânăr de 18 ani care o iubea, a lăsat o țară întreagă fără cuvinte. Cei doi și-au ales sfârșitul pe autostrada A1, convinși că dragostea lor nu va fi acceptată. Îmbrățișați, s-au aruncat în fața unui TIR, lăsând în urmă familii zdrobite de durere și întrebări la care nimeni nu pare să aibă un răspuns.

Rudele tinerilor nu își pot explica tragedia și spun că autoritățile au avut un rol în decizia lor. Mama Georgianei povestește printre lacrimi că reprezentanți ai Direcției pentru Protecția Copilului Giurgiu au venit acasă și au amenințat-o că îi vor lua fiica.

„Ea mi-a spus: mami, să nu mă lași să mă ia de lângă tine”, povestește femeia, potrivit stirileprotv.ro.

Nici familia nu se împacă cu gândul că iubirea lor era o greșeală. Mătușa băiatului susține că amândoi au trăit sentimentul că erau judecați și că erau presați de autorități.

„Erau doi copii îndrăgostiți, cu visuri și speranțe. Nu au vrut să mai trăiască așa, cu du-te-vino și amenințări”, a mărturisit femeia.

Reacția DGASPC

Autoritățile privesc însă lucrurile diferit. DGASPC Giurgiu neagă acuzațiile familiilor și afirmă că a respectat legea. Directorul instituției, Vișinel Bălan, consideră că părinții fetei nu ar fi trebuit să accepte relația. Acesta a explicat că părinții doar au fost informați despre posibilele măsuri prevăzute de lege în cazul neglijării.

„Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani… nu există așa ceva. Cu siguranță li s-a pus în vedere părinților că așa prevede legislația dacă vorbim de neglijare. Eu trebuie să te anunț că dacă tu neglijezi copilul eu trebuie să îl instituționalizez până se ia o altă decizie. Era cazul de instituționalizare a minorei. Din rapoartele citite nu se impunea instituționalizare. Din analiza mea, nu DGASPC trebuie tras la răspundere, trebuie să vedem familia cum a gestionat această situație”, a declarat bărbatul.

Citește și: Motivul pentru care Georgiana și Cătălin s-au aruncat în fața TIR-ului. Un psiholog explică gestul extrem: ”Ei nu au mai găsit o soluție de salvare a relației”