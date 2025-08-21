Acasă » Știri » Motivul pentru care Georgiana și Cătălin s-au aruncat în fața TIR-ului. Un psiholog explică gestul extrem: ”Ei nu au mai găsit o soluție de salvare a relației”

Motivul pentru care Georgiana și Cătălin s-au aruncat în fața TIR-ului. Un psiholog explică gestul extrem: "Ei nu au mai găsit o soluție de salvare a relației"

De: Mihaela Ioana 21/08/2025 | 16:58
Motivul pentru care Georgiana și Cătălin s-au aruncat în fața TIR-ului. Un psiholog explică gestul extrem: ”Ei nu au mai găsit o soluție de salvare a relației”
Un psiholog a spus care ar fi fost motivul pentru care Georgiana și Cătălin s-au aruncat în fața TIR-ului. Sursa foto: TikTok

Ce i-ar fi determinat pe Georgiana și Cătălin să se arunce în fața TIR-ului? Un psiholog a spus care ar fi explicația din spatele gestului șocant. Specialistul i-a comparat pe cei doi tineri cu Romeo și Julieta.

Gestul Georgianei și al lui Cătălin, doi tineri care și-au pus capăt vieții pe Autostrada A1, a lăsat în urmă durere și întrebări fără răspuns. S-au luat în brațe și au ales să pășească împreună în fața unui camion, oprindu-și povestea de dragoste într-un mod greu de imaginat.

Psihologul Keren Rosner a explicat că la vârsta adolescenței dragostea nu este doar o atracție, ci devine centrul universului lor. Simt că valoarea lor ca persoane depinde de atenția și afecțiunea primită de la partener.

„În primul rând trebuie să înțelegem de ce adolescenții caută și investesc foarte mult într-o relație de iubire. Ei caută o conexiune profundă, ei nu doar se îndrăgostesc, ci relația devine o parte esențială a identității personale. Ei se validează atunci când cineva le place, îi doresc, indiferent că este fată sau băiat. Ei fac legătura între: sunt suficient de bun și sunt iubit, așadar consideră că a găsit centrul universului”, a explicat psihologul Keren Rosner, potrivit wowbiz.ro.

Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat....
Doi soți au descoperit o comoară în podeaua din bucătărie, după ce au început renovarea casei. A stat îngropată peste 400 de ani
Doi soți au descoperit o comoară în podeaua din bucătărie, după ce au...

Pentru mulți tineri, această nevoie de a fi iubiți vine și din lipsurile de acasă. Dacă familia nu oferă suficientă înțelegere, sprijin și căldură emoțională, adolescentul caută totul în afara casei. Iar atunci când întâlnește pe cineva care îl face să se simtă important, acea relație capătă o valoare uriașă, aproape vitală.

„Această dependență emoțională poate fi intensificată pornind de la familia de origine, care poate fi o familie rece, neimplicată emoțional sau care nu înțelege adolescentul. În familie poate nu a primit suficientă siguranță afectivă și atunci o caută în exterior. Am observat foarte mulți adolescenți care găsesc un partener și partenerul înseamnă totul. Adolescenții au un fond al stimei de sine precar, pentru că e specific vârstei și când apare un partener care îi dă atenție, îi arată înțelegere, atunci ei se leagă extrem de puternic și dependența emoțională face să creadă că nu poate să trăiască fără celălalt. Să nu uităm că este și prima experiență și atunci intensitatea este foarte mare, este o intensitate maximă, ei neavând nici termeni de comparație și crezând foarte mult că este relația vieții lor”, a adăugat specialistul.

Georgiana și Cătălin au trecut prin momente complicate. Relația lor a fost contestată de părinți și cercetată de autorități. Toți cei din jur le-au spus „nu”, iar lumea întreagă părea să fie împotriva lor. În loc să găsească înțelegere, cei doi s-ar fi simțit din ce în ce mai singuri.

„Ei nu au mai găsit o soluție de salvare a relației. Nu au găsit nicio portiță. Toți erau împotriva lor, nimeni nu a stat să discute cu ei, să-i înțeleagă, să-i asculte și atunci, într-o situație din asta disperată, pentru că apare disperarea, plus că fiind vorba de un minor, legea poate să intervină și atunci nu găsește nicio portiță de a salva situația, de a merge undeva, cineva să-i apere și să le dea o șansă”, a mărturisit Keren Rosner.

Psihologul a atras atenția asupra relației dintre copii și părinți.  În cazul în care adulții se rezumă la reproșuri și interdicții, adolescenții se închid în ei și caută salvarea în relația pe care o au. Specialistul i-a comparat pe Cătălin și Georgiana cu Romeo și Julieta.

„Părinții nu ar trebui să discute despre lucrurile astea doar atunci când apar, ci treptat, să stabilească niște reguli, să explice care e diferența dintre iubire la adolescență și iubirea matură, să acorde sprijin, să fie disponibil, să simtă că părintele îl înțelege și să nu-i fie teamă să-i mărturisească părintelui ceea ce simte și ceea ce și-ar dori. Atunci părintele poate să-l ghideze. Dacă părintele este foarte strict și dur și începe să-i reproșeze, se simte respins, derutat și caută salvare împreună cu celălalt, care nici el nu este matur, e tot adolescent și tot dependent de părinți, adică niciunul nu are o stabilitate, nici financiară, nici profesională. Este un fel de Romeo și Julieta zilelor noastre”, a mai spus psihologul.

Citește și: Ultimul mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: ”Viața mea…”

