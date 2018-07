O bătrânică din București, deranjată de poziția indecentă a unei tinere care se relaxa pe o bancă din zona Herăstrău, s-a oprit și a certat-o într-un stil atât de unic, încât înregistrarea a ajuns virală!

Dialogul dintre cele două a adunat deja peste 100.000 de vizualizări a generat și foarte multe reacții din partea internauților, unii care au îndreptățit-o pe bătrânică și blamând comportamentul fetei, dar și invers.

Redăm mai jos discuția dintre cele două:

Bătrâna: Ți s-au dat chiloții într-o parte și și se vede puța!

Fata: Nu se vede puța!

Bătrâna: Nu se vede??

Fata: Sunt pantaloni scurți

Bătrâna: S-au tras într-o parte, când ai tras piciorul

Fata: Am chiloții și nu se vede puța!

Bătrâna: Îșț place așa ceva, să te așezi crăcănată? Pe-aici merg oamenii mari, băieții… Nu ți-e rușine?

Fata: Păi nu mi-e rușine!

Bătrâna: Dă picioarele jos și nu te crăcăna aici, chem Poliția chiar acum!

Evident, au urmat comentariile pro și contra.

”Femeia batrana are dreptate. Lungimea pantalonilor tai e trecuta de limita decentei, e la limita disperarii,ai nevoie de priviri intoarse, validare sociala si atentie. Te obiectivizezi singura si fac pariu ca nu stii sa gatesti o ciorba buna si sa fii femeie, n-ai valori feminine, esti transparenta si semidocta. 99% din fetele de pe strada au pantalonii pana la buci, nu de caldura, ca e la fel de racoare si in niste pantaloni pana la genunchi care nu sunt mulati, ci de nevoie de validare sociala. Sunteti usoare si penibile”, a comentat un tânăr la acest viral.

”Lasati-o mai moale sfintiile voastre. Nu mai are voie lumea sa umble in pantaloni scurti. Si da… pe banca cand stai jos se mai ridica in sus. Ce sa mai vorbim. Baba sa isi vada de panrrunjelul ei… caci cand era tânără cine stie cum umbla…”