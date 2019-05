Diana Bișinicu, diagnostic crunt pus de medici: „Trebuie să mă operez”

Diana Bișinicu a ajuns de urgență la spital, după ce a acuzat dureri groaznice și a primit o veste nu foarte bună. Medicii i-au pus un diagnostic neplăcut, poate chiar ajunge pe masa de operație.

Cântăreața a dezvăluit că a fost diagnosticată cu ovare polichistice, boală care îi creează dureri extrem de intense. Mai mult, solista trebuie să se opereze cât mai repede. „Am un chist hemoragic la ovare, care se sparge în fiecare lună. Mă chinui cu boala asta, a ovarelor polichistice. Sunt dureri inimaginabile, dar sunt alții care se zbat intre viața și moarte, așa că ce să mai vorbesc eu… Se pare că trebuie să mă operez, însă eu am o problema cu operațiile de când am născut-o prin cezariană pe Rianna. Și atunci am avut probleme pe masa de operație”, a explicat Diana Bișinicu, pentru Click!

Ce s-a întâmplat cu fetița Dianei Bișinicu, de Paște

Diana Bișinicu nu a avut deloc un Paște liniștit. Nu s-a putut bucura pe deplin de sărbători pentru că fetița ei, Riana, s-a simțit rău. Vedeta a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat.

„Am fost în Turcia de Paşte cu familia, cu socii mei, cu nişte prieteni. Totul bine şi frumos. Am făcut greşeala de a pleca cu maşina. Nu am mai plecat niciodată cu maşina nicăieri. Eu am plecat de acasă cu otită medie acută, luasem antibiotic şi văzând că nu îmi trece, două zile nu am auzit nimic. Am mers la medic acolo. Mi-au schimbat tratamentul, m-au dus la o clinică. Mergând la o clinică de acolo a fost ok. Problema a fost cu Riana.

În dimineaţa în care trebuia să plecăm. Am zis că e cald, am hotărât să rămânem în resort. Bine am făcut, intuiţia de mamă. La ora 11, Riana a început cu vărsături, deranjamente stomacale, am dus-o l medicul din resort, au chemat ambulanţa. Am stat în spital până a doua zi. Medicul ne-a spus că nu este aptă pentru a pleca. Am plecat la şase seara, am ţinut-o pe o temperatură 38, 38,5, la ora 2 noaptea i-a crescut temperatura la 41.

Îngrozitor! M-au apucat nişte ameţeli. Soţul meu o ţinea afară cât mai dezbrăcată, eu aduceam tot felul de comprese ude. Ne-a spus cineva că nu e niciun medic pe feribot. Am ajuns la un spital. Au băgat-o imediat pe perfuzie, antibiotic pe venă. Şi-a revenit apoi, nu a mai vărsat. A trebuit să îi punem scutece pe drum” a spus Diana Bișinicu la un post de televiziune.