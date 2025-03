Diana Bulimar, pregătită să facă pasul cel mare, după ce a primit inelul! Se lasă cu nuntă peste ocean?! „15 oameni și cu asta basta!”

Diana Bulimar și Radu Dumitrache sunt împreună de peste 4 ani. Și-au testat relația în cel de-al doilea sezon al reality-show-ului Power Couple de la Antena 1 și au văzut că funcționează inclusiv în situații de stres. Cererea a fost făcută vara trecută, inelul oferit, rămâne de organizat nunta. Doar că amândoi vor un eveniment atipic și printre variantele luate în calcul ar putea fi și o escapadă peste ocean. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fosta campioană la gimnastică și logodnicul ei au oferit detalii despre povestea inelului de logodnă și legătura cu regretata prințesă Diana de Wales, relația lor cu ambele familii, dar și viziunea despre propria nuntă.

Diana Bulimar și Radu Dumitrache s-au întâlnit într-o tabără de fotografie. Fosta campioană la gimnastică a făcut primul pas și a inițiat dialogul, iar după aceea lucrurile au evoluat firesc.

Diana Bulimar: „De acolo s-a și inspirat, pentru că mama m-a numit după Prințesa Diana”

CANCAN.RO: Inelul tău seamănă cu cel al prințesei Diana.

Diana Bulimar: Da, de acolo s-a și inspirat, pentru că mama m-a numit după Prințesa Diana.

Radu Dumitrache: Mama Dianei i-a dat numele Dianei de la prințesa Diana și am văzut cumva ce tip de bijuterie prefera și cumva de acolo a fost inspirația și da, am găsit-o. Ce mi-a plăcut că este unicat, este făcut manual și cumva știu că nu mai are nimeni inel ca al ei.

CANCAN.RO: Ai comandat inelul în străinătate?

Radu Dumitrache: Nu, am găsit un bijutier aici, în București. Este din Etiopia, dar are un atelier aici, un atelier foarte mărunt, undeva în București.

CANCAN.RO: Și a fost o surpriză totală. I s-a potrivit perfect?

Diana Bulimar: A trebuit puțin micșorat.

Radu Dumitrache: „Află tata niște chestii pe care nu i le spun, dar le află de la Diana”

Radu Dumitrache: M-am sfătuit foarte mult cu mama Dianei care lucrează la o bijuterie. Ea a aproximat puțin mai mare decât trebuia, dar a funcționat, câteva zile a putut să-l țină pe mână așa.

CANCAN.RO: Nu ai bănuit că ți se pregătește ceva?

Diana Bulimar: Absolut nimic pentru că știam că nu este un lucru important, adică știam că nu pune preț pe astfel de lucruri. Știam că mai bine își ia o cameră video de banii ăștia, pentru că nu știam împlinirea pe care o s-o am atunci când o să primesc inelul.

CANCAN.RO: Relația lui Radu cu părinții tăi este apropiată. Cum este legătura ta cu familia lui?

Diana Bulimar: Și invers este la fel.

Radu Dumitrache: Deci Diana vorbește cu tatăl meu periodic, fără să știu eu și află tata niște chestii pe care nu i le spun, dar le află de la Diana. Sunt cei mai buni prieteni. Nu-mi dau seama, sunt aceeași zodie, sunteți lei amândoi.

Diana Bulimar: „Nu mai avem viză acum, nu ne mai trebuie pentru America. Let’s go! 15 oameni și cu asta basta!”

CANCAN.RO: În concluzie, cu nunta cum rămâne?

Diana Bulimar: Nu știm ce o să fie. Poate la un moment dat mă trăznește pe mine: ce faceți weekend-ul ăsta?

Radu Dumitrache: Hai în Vegas!

Diana Bulimar: Nu mai avem viză acum, nu ne mai trebuie pentru America. Let’s go! 15 oameni și cu asta basta!

Radu Dumitrache: Nu punem preț pe tot ce ține tradiții, nuntă clasică.

Diana Bulimar: Nu cred că punem preț pe un moment anume. Adică eu mă înțeleg extraordinar cu băiatul ăsta, n-am nevoie de o nuntă ca să-mi confirme lucrul ăsta. El oricum a făcut mai mult decât mă așteptam dându-mi un inel, pentru că știa că nu mi-l doresc.

