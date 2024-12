Diana Dumitrescu a dat vestea despre al doilea copil la final de an: “Carol își dorește de multă vreme”

Crăciunul este cea mai așteptată sărbătoare din an, în mod special atunci când ești copil. Se spune însă, că în momentul în care devii părinte, reușești să te bucuri de această sărbătoare ca în copilărie prin prisma copilului tău. Diana Dumitrescu simte asta de câțiva ani, din momentul în care în viața ei a apărut Carol. Băiețelul ei și al lui Alin Boroi le-a umplut sufletul de bucurie, fiind un copil dorit și așteptat. Așadar, acum actrița trăiește diferit această sărbătoare. Și, cu toate că părinții ei erau mai stricți cu ea chiar și în perioada sărbătorilor, Diana recunoaște că ea și Alin sunt foarte permisivi când vine vorba de Carol. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, actrița a vorbit despre cum simte acum Crăciunul, cât de mult s-a schimbat semnificația acestei sărbători după ce a apărut Carol Anton în viața ei, dar și dacă Moșul îi va aduce băiețelului cadoul mult dorit: un frățior sau o surioară.

Pentru majoritatea dintre noi Crăciunul este sărbătoarea magică din an în care ne reunim cu familia și cu cei apropiați. Mirosul cozonacului și a mandarinelor ne transportă în copilărie, la fel ca împodobitul bradului. Asta s-a întâmplat și în ceea ce o privește pe Diana Dumitrescu. Actrița ne-a vorbit despre cum erau Crăciunurile în copilăria sa, ce nu îi permitea mama ei să facă, dar și de ce ea și Alin sunt permisivi cu fiul lor.

Diana Dumitrescu, surpriză pentru fiul ei, Carol Anton: „Dorința noastră este să simtă el bucuria Crăciunului”

După ce a devenit mamă, în toamna anului 2019, semnificația vieții s-a schimbat total pentru Diana Dumitrescu și, implicit și sărbătorile. Actrița a rememorat Crăciunurile pe care le-a trăit pe când era doar o fetiță cu vise și speranțe mari. Nu aveau multe jucării, însă iubirea și atmosfera fericită era la ea acasă.

„La noi în casă în perioada Crăciunul era o atmosferă de sărbătoare și eram fericiți. Numai faptul că făcea mama bradul, pentru că doar ea îl făcea, noi nu ne atingeam de globuri, era superb. Nu neapărat că spărgeam globurile, dar cumva ne era lene, o lăsam pe mama să facă fiindcă era designerul. Nu-mi mai amintesc ce am primit, ce cadouri am primit, doar că mama făcea bradul și multe prăjituri și cânta Hrușcă. Nu puneam atât de mare preț pe ele”, își amintește Diana Dumitrescu.

Actrița o ajuta deseori pe mama ei să pregătească totul pentru masa de Crăciun: „Ajutam tot timpul, în special la prăjituri. Așa am învățat și așa și știu să fac. Îmi place să gătesc, mai mult gătește soțul meu, eu mă rezum la prăjituri din când în când”, a spus ea.

De când a devenit mamă, actrița retrăiește momentele copilăriei, dar îi face toate poftele fiului ei. Diana recunoaște că ea și soțul ei, Alin, sunt permisivi când vine vorba de fiul lor și nu pot deloc să-i refuze micile plăceri și dorințe: „Îl văd mai des pe Moș Crăciun de când îl am pe Carol, l-am văzut în fiecare an. Am ales de când îl avem să facem Crăciunul cu familia, dacă nu putem cu familia extinsă, noi trei să fim în familie acasă. Am avut un singur loc unde am mai petrecut Crăciunul de două ori, dar anul acesta am ales să facem acasă. Am decorat casa frumos, copilul a participat, am împodobit bradul împreună și să ne bucurăm de casă și de atmosfera de Crăciun din casă. I-am promis anul acesta că îi facem și o căsuță din turtă dulce și evident că am ales să petrecem acasă. Sunt mult mai calde sărbătorile când apare un copil pentru că toată dorința noastră este să-l facem pe el să simtă bucuria Crăciunului la fel cum o aveam noi. Cred că noi, pentru că eram lipsiți de jucării și tot ceea ce au acum copiii, bucuria noastră era ceva mai mare decât cea a copiilor care în ziua de astăzi au acces la foarte multe jucării. Noi suntem și permisivi și le cumpărăm”, a declarat actrița pentru CANCAN.RO.

Vine Moșul cu un cadoul mult așteptat pentru actriță și familia ei?! ” Un frățior sau o surioară”

Întrebată care este cel mai frumos cadou pe care și l-a făcut, Diana Dumitrescu nu a stat pe gânduri și a răspuns imediat: „Familia este cel mai frumos cadou pe care mi l-am făcut mie. Restul, tot ce înseamnă lucuri materiale mi-am dat seama că nu au nicio valoare. Fie că sunt diamante, poșete sau o pereche de șosete, nu au nicio valoare. Astea trec, azi le ai, mâine nu le mai ai. Ce este important este ce celebrăm de Crăciun, nașterea lui Iisus, salvatorul nostru și familia. Familia este cel mai important lucru pe care îl poți avea”.

Și pentru că este o familistă convinsă și o mamă desăvârșită, am fost curioși dacă Moșul va aduce în dar ceea ce-și dorește Carol de la el: „Carol își dorește de multă vreme un frățior sau o surioară. Și eu mi-aș dori încă un copil, dar deocamdată nu se anunță nimic la orizont„, a spus Diana Dumitrescu.

