Dieta de 1.000 de calorii a Ralucăi Bădulescu | Cum a ajuns de la 115 la 47 de kilograme

În urmă cu mai mulți ani, Raluca Bădulescu cântărea peste 100 de kilograme. Vedeta nu era mulțumită de felul în care arată așa că a luat o decizie care i-a schimbat viața. A apelat la operația de micșorare a stomacului. Într-o perioadă foarte scurtă de timp a slăbit considerabil, apoi s-a mai îngrășat, însă în prezent a surprins pe toată lumea cu felul în care arată.

Raluca Bădulescu este tare mândră de transformarea sa, iar recent a dezvăluit cum a reușit să ajungă la 47 de kilograme. Vedeta a recunoscut că după operație a acumulat mai multe kilograme în plus, însă a luat imediat măsuri.

Vedeta a ajuns cântărească 47 de kilograme, ceea ce pentru mulți ar însemna o schimbare mult prea drastică. În schimb, Raluca Bădulescu recunoaște că se simte bine și chiar spune că nu o interesează părerea celor din jur.

Raluca Bădulescu: „Nu am renunțat la dulciuri nici acum”

Chiar dacă are grijă la ceea ce mănâncă, blondina mărturisește că nu a renunțat la plăcerile ei culinare, însă le consumă cu moderație. De asemenea, aceasta spune că mereu mănâncă dulciuri, dar că nu depășește un număr fix de calorii.

„Număr caloriile de doi ani, după perioada lockdown-ului, în care mă îngrășasem 10 kg și m-am panicat. Mă îngrășasem în timpul pandemiei, pentru că am stat și m-am uitat la Netflix și am mâncat în disperare. Mie îmi plac dulciurile mult. Nu am renunțat la dulciuri nici acum, dar număr caloriile. Să fie în jur de 1000 de calorii pe zi. Mănânc salată, brânzeturi, piept de pui, dar nu lipsesc o ciocolățică, o băutură acidulată cu zahăr, niciodată. Adică le balansez în așa fel încât să-mi ajungă de ceva dulce. Și acum în geantă, dacă mă căutați, să știți că am o ciocolată mică. Jur, chit că se topește că e vară. O am, trebuie să fie aici, la cap. Ciocolata e cu mine mereu”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Impact.