Dieta minune prin care Mara Bănică a slăbit 15 kg în 2 luni. Nu necesită înfometare

Mara Bănică a reușit să atragă atenția publicului nu doar prin activitatea sa jurnalistică, ci și printr-o transformare fizică spectaculoasă. În decurs de aproximativ două luni, cunoscuta jurnalistă a reușit să slăbească 15 kilograme, urmând un regim alimentar strict, dar conceput astfel încât să nu implice senzația de foame. Metoda adoptată de aceasta a devenit rapid subiect de interes, fiind intens discutată în mediul online și în emisiuni televizate.

Regimul alimentar urmat de Mara Bănică se întinde pe o perioadă de nouă săptămâni și este structurat pe etape clare, fiecare săptămână având reguli bine stabilite. Particularitatea acestui plan constă în faptul că nu limitează drastic cantitățile de mâncare, ci se bazează pe restricționarea tipurilor de alimente consumate. Astfel, organismul este alimentat constant, fără episoade de înfometare care pot duce la dezechilibre sau la efectul de „yo-yo”.

Dieta minune prin care Mara Bănică a slăbit 15 kg în 2 luni

În prima săptămână, accentul cade pe brânzeturi cu un conținut redus de grăsime și pe legume consumate exclusiv în stare crudă. Sunt permise lactate slabe, precum brânza de vaci sau cottage cheese, alături de o varietate largă de legume neprocesate termic. De asemenea, sunt acceptate cantități limitate de fructe, în special mere, precum și un ou pe zi. Hidratarea joacă un rol esențial, fiind recomandat consumul ridicat de apă, ceai și cafea neîndulcită. În această etapă sunt excluse alimentele acre, zahărul, legumele gătite și orice tip de prăjeală.

După primele patru zile, meniul este ușor diversificat prin introducerea roșiilor, a iaurturilor simple cu conținut redus de grăsime și a unei game mai largi de fructe, cu excepția celor tropicale. Regimul continuă să fie strict, însă suficient de variat pentru a preveni senzația de monotonie alimentară.

„Nicio dieta nu inseamna infometare. In momentul in care e infometare, e foarte nasol. Organismul nostru are memorie, daca eu nu-mi dau de mancare si sunt momentele alea in care imi e o foame de simt ca lesin si bagi atunci, creierul zice sa-si faca rezerve…Mananc de cate ori simt nevoia…de cate ori vrei, orice cantitate vrei, noapte, zi, dar doar din anumite alimente”, a dezvaluit Mara Banica.

A doua săptămână aduce schimbări semnificative. Sunt introduse surse de proteină animală, precum carnea fiartă și peștele preparat la grătar, alături de legume crude. Fiecare zi a săptămânii are un specific alimentar, unele zile fiind dedicate exclusiv fructelor, altele legumelor sau produselor lactate. Există și zile în care sunt permise cantități controlate de pâine dietetică sau combinații mai complexe de alimente.

Pe parcursul următoarelor săptămâni, regimul devine mai flexibil, prin combinarea alimentelor permise anterior. Scopul este adaptarea organismului la un stil de alimentație echilibrat și prevenirea stagnării în procesul de slăbire. Deși planul alimentar este strict, acesta permite mese la orice oră și în cantități suficiente, atâta timp cât sunt respectate tipurile de alimente acceptate.

VEZI ȘI: Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți”