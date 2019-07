Din cauza “șunculițelor”, Andreea Mantea a refuzat să mai apară în costum de baie la plajă. Dar azi a făcut-o! Cum arată trupul său

La 32 de ani, Andreea Mantea este o mămică singură și o prezentatoare cu un program foarte încărcat, dar își face timp și pentru ea! Dovada este una dintre fotografiile recente publicate pe Instagram, în care apare într-un costum de baie sexy. Vedeta de la Kanal D și-a surprins apropiații și fanii cu o poză colecție realizată pe o plajă din Turcia, unde filmează al doilea sezon al emisiunii “Puterea Dragostei”. Gestul divei vine după ce chiar ea a mărturisit recent că evită să publice vreo poză în timp ce e în costum de baie din cauza “sunculițelor”.

Andreea Mantea, apariție HOT pe o plajă din Istanbul

După o lungă absență pe rețelele de socializare a pozelor în care apare în costum de baie, Andreea Mantea a postat, în sfârșit, o imagine surprinsă în timp ce se relaxează pe o plajă din Istanbul. Deși fotografia este făcută de la distanță, chiar și cârcotașii au fost impresionați de trupul fit al cunoscutei prezentatoare de la noi, iar croiala costumului de baie colorat îi evidențiază formele. În descrierea notată odată cu publicarea pozei, bruneta a dezvăluit că nu se expune niciodată la soare fără să folosească loțiuni și creme de protecție solară: “Mă bucur extrem de mult pentru că am descoperit produsele de la @p%&*#_bio! 🎉❤️ Pe lângă multe alte beneficii, pot să merg la plajă cu mai multă încredere, datorita uleiului #ShapeOfYou, 💫 Sunteti WOW, @p%&*_bio ! ❤️”.

Postarea focoasei brunete a strâns aproape 50.000 de like-uri foarte repede, dar și numeroase mesaje. “Sunteți superbă!❤❤❤”, “«She holds her head so high like a statue in the sky (n.r.: Ea își ține capul atât de sus asemenea unei statui în cer)» 🎶”, “Ești o frumusețe de femeie, te pup”, “Pupici, vă iubesc mult pe tine și pe băiețelul tău”, “Wow, Andreea Mantea: Mireasa din Instambul💪💪😘😘❤️❤️❤️” sunt cinci dintre comentariile lăsate de fani.

Andreea Mantea are un fiu cu Cristi Mitrea

