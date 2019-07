Și ei îi e rușine! Ce studii are, de fapt, Andreea Mantea și ce notă a luat la Bacalaureat vedeta de la Kanal D

Andreea Mantea și-a început cariera în televiziune ca „vecina” lui Răzvan Simion și Dani Oțil, în emisiunea matinală de la postul de televiziune Antena 1, „Neatza cu Răzvan și Dani”. Apoi, traseul ei a fost ascendent în lumea televiziunii.

Înainte de a se ”infiltra” pe sticlă, Andreea Mantea a participat la concursul Miss Playboy și a fost desemnată cea mai sexy fată de la pagina 5 din ziarul Libertatea, un top foarte popular la vremea aceea. Acum, Andreea prezintă emisiunea Casa Puterea Dragostei, de pe Kanal D.

Ce studii are Andreea Mantea

Andreea Mantea s-a născut în București, pe data de 20 septembrie 1986. A terminat liceul Sfântul Pantelimon, a luat 7.40 la BAC. Cea mai mică notă a fost chiar la limba română, proba orală, 5.50. La scris, Andreea a stat mult mai bine, cu 8.30, iar cea mai mare notă obținută de ea a fost 9.60 la educație fizică. La limba englează a luat 8, la sociologie, 5.70, iar la geografie, 7.85.

Andreea Mantea a absolvit Facultatea de Relații Economice Interne și Internaționale.

Andreea Mantea carieră

Primul loc de muncă al Andreei Mantea a fost cel de picoliță, la sfârșitul clasei a noua. „După ce am prins câteva joburi și mi-am dat seama că în felul acesta câștigam în câteva zile cât într-o lună întreagă de servit la masă, mi-am zis că asta vreau să fac. Tocmai începea anul școlar, așa că am renunțat la postul de la restaurant și-am rămas numai cu slujba de model”, mărturisea Andreea în urmă cu câţiva ani.

„După ce am intrat pe făgaşul castingurilor, am descoperit o lume nouă, fascinantă: cunoşteam oameni interesanţi, de la care, când am început să apar în reclame şi videoclipuri, am prins ce şi cum înseamnă să fii regizor. Când a fost vorba să dau la facultate, am vrut să-mi depun dosarul la UNATC, la actorie. Numai că tata nici n-a vrut s-audă de aşa ceva. Mi-a zis că nu vrea să „crească” o muritoare de foame. Ne-am certat îndelung pe tema asta şi, într-un final, ca să-i fac pe plac, am dat la Relaţii Financiar Bancare Interne şi Internaţionale.”

Tatăl Andreei a rămas fără cuvinte atunci când fata lui a apărut în Playboy.

„La vremea aceea, abia dacă aveam 19 ani. Încă nu deschisesem ochii, nu ştiam cât de obtuză şi de rea poate să fie lumea, nu ştiam că percepţia cu care te alegi ulterior este: „Ai pozat în Playboy, eşti o târfă”. Eu am fost aleasă dintre 500 de fete şi m-am simţit foarte flatată. Îmi pare rău că de atunci, dintr-o prostie a tinereţii, m-am căptuşit cu un război surd, pe care-l duc zi de zi. Pentru că zi de zi trebuie să mă lupt să demonstrez că nu sunt o femeie uşoară, ci o femeie tânără, dornică să înveţe, dornică să-şi croiască un drum solid în viaţă, prin forţe proprii”, scrie VIVA!