Din ce face bani Dan Bordeianu, fostul iubit al Adelei Popescu, după ce s-a mutat la țară: ”Nu mă sarut”

Actorul Dan Bordeianu (47 de ani) a devenit cunoscut datorită rolurilor din telenovelele românești, de la începutul anilor 2000, ”Numai iubirea” și ”Lacrimi de iubire”. Timpul a trecut, iar pasiunile și prioritățile s-au schimbat și au luat forma unor noi experiențe și trăiri. În urmă cu 10 ani a lăsat în urmă viața din Capitală și s-a mutat la țară, acolo unde, împreună cu soția și cele două fiice, a luat-o de la zero. Din ce face bani acum, fostul iubit al Adelei Popescu.

Dan Bordeianu și-a urmat intuiția și s-a mutat departe de zgomotul cotidian. În urmă cu 10 ani s-a mutat din București, iar acum locuiește în Brănești, în casa în care a stat și tatăl lui, casă pe care s-a apucat să o renoveze încă de pe vremea studenției. Chiar dacă a ieșit din lumina reflectoarelor, actorul nu a renunțat la teatru, marea lui iubire, motiv pentru care, în urmă cu ceva timp, venea destul de des în Capitală pentru repetiții, dar și pentru reprezentațiile de pe scena Teatrului Nottara.

„Cu fabuloasa mea soţie, Teo­dora, cu magnifica mea fiică, Maria, cu cea mai re­laxată fiinţă de pe pământ, motanul Ariel – şi el salvat de la moarte precum lemnele mele. Îmi pla­ce casa noastră de la Brăneşti. A fost ini­ţial cons­truită de tata, între 1980 şi 1990. Încet, piatră cu piatră.

Tata s-a stins în 1997, dar eu am refuzat să o vindem, chiar dacă sora mea şi ma­ma parcă asta vo­iau. Simţeam că rămăsesem bărbatul din fa­milie, că trebuia să am grijă de ele, dar nu am vrut să vând.

Cu banii de student am început să reno­vez casa, iar când lucram în televiziune, chiar mi-a mers mai bine şi am putut să o pun la punct. Apoi am hotărât să mă mut în ea, am mărit-o treptat, m-am jucat cu arhitectura, cu designul, iar azi încă tot nu mă satur să mă uit în jur şi să mă minunez. Îmi place. Sunt foarte norocos”, a mărturisit Dan Bordeianu pentru Formula As.

Din ce face bani Dan Bordeianu

Actorul și-a descoperit și o nouă pasiune. Adoră să prelucreze lemnul, iar o parte din creațiile lui sunt făcute public pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activ. Totodată, se poate spune că pasiunea pentru lemn îi rotunjește o parte din veniturile lunare. Actorul creează piese de mobilier unicat.

În cadrul unui interviu, Dan Bordeianu a vorbit despre satisfacția pe care o are departe de oraș. Viața la țară îi priește, iar traiul autentic pare să-i fi readus pofta de viață și simte cum este mult mai conectat cu prezentul și natura. Actorul se dedică în totalitate vieții la casă, ceea ce înseamnă că una dintre îndeletniciri presupune grădinăritul.

„Ritmul se schimbă, liniștea interioară se schimbă. La țară, nu te mai uiți mai întâi pe telefonul mobil să vezi dacă plouă, sigur că fac și eu asta, dar înainte să o fac mă uit la cer. Statul la țară îți oferă mai mult timp să te asculți pe tine și te ajută să te raportezi continuu la frunză, la vânt, la soare, la nori. E un lucru bun că sunt mai conectat nu neapărat cu natura, ci cu prezentul”, a mai spus Dan Bordeianu.

