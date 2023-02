Din ce face bani Gina Pistol, după ce a renunțat la Antena 1? A rămas şi singură cu Josephine, după ce Smiley a plecat din ţară 

În urmă cu doar câteva zile, Gina Pistol surprindea cu mesajul său prin care anunța că se retrage din televiziune. Iubita lui Smiley își dorește să se concentreze mai mult pe familie, în special pe fiica ei, așa că a decis că are nevoie de o pauză. Chiar dacă a renunțat la contractul cu Antena 1, Gina Pistol nu se poate plânge și are în continuare încasări destul de frumoase. Din ce face bani acum vedeta?

În urmă cu doi ani, Gina Pistol devenea mamă pentru prima oară. Venirea pe lume a micuței Josephine i-a schimbat viața, iar vedeta nu se mai poate dezlipi de ea. A renunțat la televiziune, tocmai pentru a se dedica micuței. Însă, chiar dacă a pierdut un contract frumos cu Antena 1, Gina Pistol are în continuare venituri considerabile.

Mai exact, iubita lui Smiley face bani frumoși din campaniile publicitare pe care le desfășoară în mediul online. Gina Pistol lucrează cu mai multe brand-uri și face reclamă la produse pentru bebeluși, produse cosmetice și de îngrijire personală sau haine.

Vedeta se bucură de succes în mediul online, chiar dacă în ultima perioadă a fost puțin absentă. Smiley a fost plecat din țară, iar Gina Pistol a rămas singură cu micuța Josephine. Așa că a avut multe de făcut și a trebuit să se descurce cu toate de una singură.

„Am avut o săptămână fantastică în Londra! Am făcut muzică în fiecare zi cu niște oameni deosebiți! Mulțumesc tuturor pentru o săptămână cu multe momente de inspirație, de distracție și de nebunie.

P.S: Știu că am fost un pic absent în perioada asta, dar sunt foarte concentrat pe muzică… Revin de săptămâna viitoare în online… puțin mai mult”, a spus Smiley.

Gina Pistol, retragerea din televiziune

În urmă cu o săptămână, Gina Pistol anunța că după șapte ani de colaborare cu postul Antena 1 a decis că este momentul să se retragă. Vedeta își dorește ca de acum să se concentreze mai mult pe familie, așa că a fost nevoită să renunțe la emisiunile pe care le prezenta.

„Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci: Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.

Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de Chefi la cuțite și 3 de Asia Express. Le mulțumesc celor TREI MAGNIFICI care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume”, a anunțat Gina Pistol.

